Секс в космосе и на Марсе: ученые рассказали, что ждет людей будущего

В 2023 году человечество как никогда близко стоит на грани долгосрочных космических путешествий. Взять хотя бы Илона Маска, намеревающегося отправить пилотируемую миссию на Марс до конца этого десятилетия. Такие долгосрочные путешествия ставят перед учеными вопрос, на который пока нет ответа: как долговременная изоляция, ограничение личного пространства и невесомость повлияют на человеческую сексуальность и способно ли человечество вообще любить и рожать людей в условиях космоса.

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Издание Inverse рассказывает о том, какие отношения могут возникнуть между людьми в космосе, в чем будет особенность секса в невесомости и что известно о редких космических экспериментах, исследовавших такую близость.

Единственная известная влюбленная пара в космосе

Есть только один достоверный случай, когда в космос отправилась пара влюбленных. Это были Марк Ли и Джен Дэвис, которые познакомились в тренировочном лагере для астронавтов и в январе 1991 года поженились в тайне от NASA .

Им пришлось скрывать свои отношения от руководства, поскольку у NASA есть неписаное правило, запрещающее женатым астронавтам летать вместе.

Но Ли и Дэвис сделали все возможное, чтобы никто не узнал об отношениях между ними и в сентябре 1992 года отправились в космическое путешествие на шаттле Endeavour (STS-47). О влюбленных стало известно лишь тогда, когда замена астронавтов привела бы к отмене миссии.

Несмотря на то, что с тех пор прошло более 30 лет, никакая другая семейная пара астронавтов так и не была в космосе.

Была ли между ними близость в невесомости? NASA утверждает, что ни один человек не занимался сексом в космосе. Нет ничего, кроме предположений, свидетельствующих об обратном.

Хотя определенный вид, так сказать, секса там все же был. В космос Ли и Дэвис провели некоторое время, искусственно оплодотворяя лягушачьи икринки.

Любить, чтобы выжить

Вопрос секса в космосе – это даже не вопрос того, чтобы снять усталость или получить удовольствие от контакта с другим человеком. Это исключительно вопрос выживания. Если человечество хочет стать между планетным видом, нам нужно будет рожать детей за пределами нашей планеты и даже в условиях невесомости.

Тема космического секса, ставшая предметом нескольких фильмов и телешоу, таких как "Пассажиры" или "Пространство", также исследовалась годами и писателями-фантастами. По всем признакам, интимная близость в космосе может стать увлекательным опытом. Но сейчас, спустя более 60 лет после первого полета человека в космос, мы все еще очень мало знаем об этом.

Учитывая, что изоляция и нахождение в экстремальных условиях вызывают тревогу и депрессию, возможность любви и близости во время длительных космических путешествий может улучшить жизнь космических путешественников в геометрической прогрессии.

"Космические путешествия и жизнь заставят людей искать новые способы безопасного и нравственного выражения своей интимности и сексуальности в ограниченных, изолированных и замкнутых условиях космических сред обитания", – убежден постдокторский исследователь из Университета Индианы, изучающий космическую сексологию, или внеземную интимность Саймон Дюбе.

Миссия на Марс

Но подготовка к миссии на Марс должна найти ответы, ведь полет на красную планету и обратно будет продолжаться около 900 дней и за этот длительный период между участниками этой миссии может произойти все, что угодно.

"Мы начнем больше беспокоиться об изоляции и ограничении личного пространства, когда миссии станут длиннее, в частности, миссия на Марс", – рассказал доцент Центра космической медицины в Медицинском колледже Бейлора, а также главный врач Института трансляционных исследований космической медицины NASA Эммануэль Уркиета.

2,5 года – слишком долго, чтобы воздержаться от социальных взаимодействий, к которым стремятся люди, в том числе и романтики.

"(Астронавты на Марсе) будут в большинстве своем оторваны от всего, что они знают на Земле, от своей семьи и друзей", – отмечает Уркиета.

Секс – это не только удовольствие

Но прежде чем будущие астронавты и другие потенциальные космические путешественники смогут быть уверены в своей способности к интимным отношениям в космосе, существует множество медицинских, нравственных и логистических проблем, которые необходимо решить.

Директор группы космической медицины Международного института астронавтики и космонавтики Шона Пандия объясняет, что человеческий организм сам по себе является сложной головоломкой, но в космосе он еще более запутан.

"Когда мы говорим о сексе и космосе, мы тянем за очень, очень натянутую нить", – объясняет Пандия, отмечая, что проблема действительно очень сложная, ведь сейчас даже никто не может сказать, как "возбуждение работает в космосе".

К тому же неизвестно, каким будет репродуктивное здоровье космических первопроходцев и как будет функционировать менструальный цикл в невесомости и под влиянием космической радиации или на другой планете солнечной системы.

В 1983 году в НАСА считали, что первой женщине-астронавтке Салли Райд просто для безопасности понадобится 100 тампонов на недельную миссию. 40 лет спустя о влиянии космических путешествий на менструальный цикл известно все еще слишком мало. Большинство женщин-астронавток во время своих миссий принимают оральные контрацептивы, которые задерживают менструацию на неопределенный срок во время пребывания вне Земли, даже несмотря на то, что это несет риск образования тромба.

Пандья отмечает, что менструальное кровотечение на космической станции может стать настоящей проблемой, ведь использование тампонов может привести к тому, что система отходов МКС выйдет из строя, а это поставит под угрозу безопасность экипажа.

Ученые также не знают, как может развиваться в космосе беременность. Пандья объясняет, что беременность в космосе несет в себе все те же потенциальные осложнения для здоровья, что и на Земле, но в стократ большей степени.

"Даже на уровне Международной космической станции мы подвергаемся примерно в 250 раз большему воздействию радиации, чем на Земле", – говорит она.

Ученые знают, что радиация на МКС вызывает повреждение тканей глаз, репродуктивных органов и костного мозга у взрослых людей, поэтому ее влияние на развивающийся организм может быть еще более критическим.

"Нам нужно гораздо больше исследований, чтобы определить, насколько безопасно происходит размножение и развитие в глубоком космосе, а также в космосе в целом", – отмечает Пандья.

Но это не все. Вероятность беременности и рождения детей в космосе создают и более приземленные проблемы:

что делать, если астронавт решит не вынашивать беременность?

будет ли на космическом корабле достаточно еды и запасов, чтобы поддержать неожиданное появление еще одного очень требовательного члена экипажа?

как повлияет появление новорожденного на способность экипажа выполнять обязанности и межличностные отношения?

Интимность без приватности

Конрад Шоцик, приглашенный ученый и биоэтик из Йельского университета, изучающий усовершенствование человека и философию освоения космоса, считает, что людям нет смысла думать о рождении ребенка в космосе, пока есть возможность процветания на Земле. Хотя он добавляет, что человечество должно быть готово адаптироваться для того, чтобы иметь шанс на интимные отношения в космосе.

"Можно предположить, что интимные отношения придется развивать в очень неблагоприятной среде с точки зрения приватности. Я думаю, что именно нехватка свободы и автономии бросит вызов человеческой жизни в космосе в целом", – утверждает Шоцик.

Проще говоря, самая счастливая встреча может также негативно повлиять на главную цель миссии, как и тяжелый разрыв отношений.

Беременность и рождение в космосе

В настоящее время человечество располагает данными только о стадиях беременности, рождения и роста животных в космосе. В космосе уже изучались медузы, осы и даже перепелиные яйца.

В 1979 году СССР впервые исследовал половое размножение млекопитающих в космосе с помощью эксперимента по размножению крыс, но безрезультатно.

Десятилетие спустя китайская миссия отправила в космос эмбрионы мышей на ранних стадиях, чтобы определить, смогут ли они развиваться в космосе. Эксперимент тоже закончился безрезультатно.

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