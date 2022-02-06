Секс-роботы будущего станут лесбиянками, получат 'бионические пенисы' и смогут убить

Уже в 2022 году секс-работы станут более развитыми, чем когда-либо ранее. Они будут оборудованы "эрогенными зонами", будут иметь бионичные пенисы, а некоторые даже получат искусственный интеллект.

О стремительном развитии экзотической сферы робототехники рассказало издание Daily Star. Секс-роботы все быстрее ломают считавшиеся непреодолимыми технологические барьеры. Постепенно эти устройства могут стать существенно большей частью жизни людей по всему миру, а также будут более доступными.

Однако это несет и определенные угрозы, ведь секс-роботы остаются высокотехнологичными устройствами, которые могут быть взломаны хакерами, убийцами или другими преступниками.

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Одной из главных новаций в 2022 году станет появление ЛГБТК среди роботов. Американская компания RealDoll собирается выпустить первых в мире секс-роботов-лесбиянок, вскоре после запуска первой "мужской" куклы.

Генри, именно так назвали эту модель, можно запрограммировать быть геем. К тому же он будет оборудован пенисом, способным поднимать целые транспортные средства (по крайней мере, так заявляют в компании).

После выпуска мужской куклы, компания планирует заняться "лесбийскими" работами, но уже сейчас разработчики встречаются с проблемами в области программирования. Дело в том, что необходимо не просто создать другой пол, но и специфические сексуальные предпочтения в профиле устройства.

Еще одним прорывом в этой сфере можно назвать то, что вскоре роботы будут иметь "саморазогревающиеся" и "самосмазывающиеся" эрогенные зоны, что раньше считалось невозможным с технической точки зрения.

В случае с роботами всегда остается страх, что при "процессе" он может вам навредить. В одной из юридических фирм Гонконга вообще заявили, что секс-работы могут быть не менее опасны, чем военный искусственный интеллект.

Это означает, что хакеры, грабители или убийцы могут легко получить доступ к вашему устройству и использовать его против вас. В самом худшем варианте роботу могут даже приказать убить владельца.

Доктор Ник Паттерсон объяснил: "Взлом многих современных роботов, включая секс-ботов, очень прост по сравнению с более сложными гаджетами, такими как мобильные телефоны и компьютеры".

Риск подобного развития ситуации может значительно возрасти в 2022 году. Ведь в ближайшее время эти устройства должны получить значительно более мощные аниматронные скелеты, которые должны были разнообразить занятия в спальне, но могут быть использованы в других целях.

"Робо-рука, которая способна поднять весь свой силиконовый вес, очень сильна. Если с этим что-нибудь пойдет не так, она может оторвать вам голову", – заявили в Realbotix.

Следовательно, несмотря на стремительное развитие технологий, разработчикам необходимо решить еще несколько важных проблем. В противном случае, использование секс-роботов может быть не только травматичным, но даже иметь летальные последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии открыли бордель LumiDolls, в котором мужчины могут за деньги попробовать секс втроем с современной секс-куклой, которую внешне тяжело отличить от живой женщины.