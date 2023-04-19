Звезды могут уничтожать жизнь на планетах при одном условии: открытие ученых

Молодые звезды, производящие гораздо меньше опасного для жизни на планетах ультрафиолетового излучения, оказались более опасными, чем раньше считали ученые. Как выяснилось, когда дело доходит до биосферы, основанной на нуклеиновых кислотах, меньше – не значит лучше.

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Об этом свидетельствует исследование, опубликованное международной командой ученых в журнале Nature Communications. Результаты исследования оказались несколько неожиданными, поскольку определенным образом противоречат научной логике.

Ученые выяснили, что новые поколения звезд могут иметь особенности в том, как они производят ультрафиолетовое излучение. Это зависит от состава звезды: если она настолько же металлическая, как и наше Солнце (астрономы считают металлом все, что тяжелее гелия. – Ред.), то при определенной температуре производит меньше ультрафиолетового излучения, разрушающего ДНК, чем их такие же горячие, но менее металлические родственники.

Казалось, что вокруг таких звезд должны формироваться планеты с идеальными условиями для жизни. Но исследование показало обратный результат.

Несмотря на то, что богатые металлами звезды излучают значительно меньше ультрафиолетового излучения, гораздо больше такого излучения достигает поверхности планеты, похожей на Землю. Это приводит к тому, что ни одна сложная форма жизни не сможет развиться на такой планете.

Один из авторов статьи, астроном из Института исследования солнечной системы имени Макса Планка Анна Шапиро в комментарии для Inverse назвала ситуацию "несколько парадоксальной".

"Когда вы слышите, что звезда излучает больше радиации, люди думают: "Ладно, мы все умрем на этой планете, да?" – говорит Шапиро.

Но, по ее словам, для планет, похожих на нашу Землю, все как раз наоборот.

В своем исследовании ученые смоделировали влияние излучения разных звезд на атмосферу планеты, похожей на Землю. Человечество защищено от опасного излучения благодаря существованию двух механизмов.

Первый – это молекулы O₂ в верхних слоях атмосферы, поглощающие необычайно опасное высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение (UV-C).

Второй – озон, O3, поглощающий ультрафиолетовое излучение с меньшей энергией (UV-B) ниже в атмосфере. Хотя излучение UV-B не столь опасно, оно все еще способно разрушать нуклеиновые кислоты.

Хитрость состоит в том, что озон образуется именно благодаря тому, что молекулы кислорода в верхних слоях атмосферы поглощают излучение UV-C. Но испытания показали, что когда звезда не создавала столь массивного излучения, озоновый слой не образовывался и, как итог, излучение UV-B свободно достигало поверхности планеты.

Полученные данные ученые планируют использовать при анализе экзопланет, которые стоят дальнейших исследований поиска жизни или существования атмосферы, пригодной для жизни людей в будущем.

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