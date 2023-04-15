Обнаружена экзопланета, которая в 16 раз больше гиганта Солнечной системы: там может быть вода и угарный газ

Ученые обнаружили гигантскую экзопланету HIP 99770 b, на которой, по предположениям, может быть вода, а также окись углерода. Она расположена в звездной системе, которая находится в 125 световых годах от Земли и имеет определенное сходство с нашей Солнечной системой.

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Об открытии рассказал "охотник" на экзопланеты, профессор физики и астрономии Техасского университета в Сан-Антонио (США) Тейн Карри. Найти новый мир удалось благодаря сочетанию техники поиска с помощью наблюдений и косвенных методов обнаружения.

"Я хочу найти следующую Землю, поэтому мне интересно пытаться изучить планеты вокруг других звезд как шаг к тому, чтобы иметь возможность сделать это", – заявил Карри в комментарии Inverse.

Профессор объяснил, что методом наблюдений его команде удалось обнаружить "20, возможно, еще несколько планет", в то время как благодаря другим косвенным методам было обнаружено около 5300 экзопланет.

Поэтому объединить два варианта поиска, по мнению Карри, хорошая идея.

Недавно открытая экзопланета – HIP 99770 b – вращается вокруг массивной звезды. Сама планета примерно в 14-16 раз массивнее Юпитера, который является крупнейшей планетой Солнечной системы. Карри предполагает, что найденная экзопланета может содержать воду и окись углерода в своей атмосфере.

По словам профессора, планета получает от своей звезды примерно столько света, как Юпитер получает от нашего Солнца.

Физик также обращает внимание на интересный нюанс: если увеличить нашу Солнечную систему, чтобы наше Солнце было таких же размеров, как звезда, вокруг которой кружит HIP 99770 b, обе системы будут выглядеть удивительно похожими. Это, по мнению Карри, лишь подтверждает необходимость более детального изучения этой системы, чтобы лучше понять нашу собственную.

Хотя HIP 99770 b интересна с научной точки зрения сама по себе, наиболее революционным является способ ее открытия. В основе исследования лежит инструмент экстремальной адаптивной оптики Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics, установленный на телескопе Subaru на Мауна-Кеа, Гавайи. Телескоп, управляемый Национальной астрономической обсерваторией Японии, имеет зеркало шириной почти 9 метров, а также мощную адаптивную оптику, которая помогает повысить четкость изображений космоса, искажаемых земной атмосферой.

"Он использует датчик, чтобы выяснить, как звездный свет размывается атмосферой, а затем использует зеркало, которое изменяет форму 2 000 раз в секунду, чтобы скорректировать изображение с учетом этой атмосферы", – рассказал профессор.

По словам Карри, телескоп Subaru может лучше различить экзопланету вокруг далекой звезды, чем даже космический телескоп Джеймса Уэбба.

Но просто искать экзопланету через телескоп в бескрайнем космосе – очень сложно, поэтому команда Карри сначала использовала косвенные методы обнаружения экзопланет – известные как точная астрометрия. Это позволило найти звездную систему, которая может содержать экзопланеты.

Только после этого был использован телескоп Subaru, чтобы подтвердить это открытие и получить прямое изображение экзопланеты.

"Если мы просто будем смотреть на звезды вслепую, просто будем выбирать звезды наугад поблизости, шансы на то, что мы найдем планету, похожую на Землю, ничтожно малы. Но если мы точно знаем, где искать, и получим определенную информацию о том, когда искать, у нас появляется шанс на успех", – объяснил ученый.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученые обнаружили, что одна из открытых экзопланет отправляет в космос странные радиоволны. Они считают, что эти сигналы могут свидетельствовать о существовании магнитного поля вокруг дальнего мира.

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