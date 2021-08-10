Звездопад Персеиды-2021: когда украинцы смогут увидеть красивейшее астрономическое событие августа. Видео

Ночи с 11 на 12 августа, а также с 12 на 13 число станут пиком для потока Персеиды. Именно в эти даты эксперты ожидают самые зрелищные звездопады, за которыми можно будет наблюдать и в Украине.

Поток Персеиды, как сказано в ежегодном астрономическом календаре от Главной астрономической обсерватории НАН Украины, начался еще 15 июля и будет продолжатся до 24 августа.

При этом точную дату пика определить сложно, пишет "Наше небо". Тем не менее наиболее вероятно, что максимальный поток метеоров припадет именно на 12 или 13 августа.

Луна видимости звездопада мешать не должна, так как будет за горизонтом. Кроме того, уже в 2022 году спутник Земли в ночь вероятного пика потока Персеиды будет в фазе полнолуния – самой яркой и самой худшей для наблюдений метеоров.

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В небе без светового загрязнения в августе текущего года можно будет увидеть более 40 падающих метеоров в течение часа, заявили специалисты. Однако, в городе или поселке видимость намного хуже – снижается до нескольких метеоров в час.

Есть еще одна особенность – чем дальше на юг, тем меньше будет видно метеоров. Если же наблюдатель находится на географической широте большей, чем 30 градусов южной широты, то метеоров из потока Персеиды он на своем звездном небе не увидит вообще.

В Украине при условии ясного неба видимость должна быть хорошей. "Это, пожалуй, лучший метеорный поток для широкой общественности наблюдателей – лето, еще относительно теплые ночи и уже довольно темное августовское звездное небо", – сказано в материале.

Транслироваться событие также будет онлайн на страницах NASA в социальных сетях. Первый эфир запланирован в ночь с 11 на 12 августа, но если небо будет облачным, трансляция будет идти и следующей ночи.

Как писал OBOZREVATEL: