Телескоп NASA записал звук пульсации гигантских звезд в космосе

Телескоп NASA TESS записал звук пульсации звезд на их поздней стадии эволюции. Ученым удалось зафиксировать определенные колебания поверхности красных гигантов благодаря постоянным конвекционным движениям.

Об этом сообщается на сайте NASA. Красные гиганты – это огромные холодные звезды на поздней стадии своей эволюции, диаметр которых в сотни раз больше диаметра Солнца.

В момент того, как небесные тела превращаются в красных гигантов, их газовые оболочки начинают пульсировать с определенным периодом и амплитудой (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Специалисты используют нейросеть, чтобы продолжать поиск небесных тел. После анализа 24 миллионов звезд, NASA обнаружила более 158 тысяч красных гигантов, которые постоянно пульсируют.

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А благодаря телескопу Gaia специалистам даже удалось высчитать расстояние до вышеупомянутых космических объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, используя телескопы Европейской южной обсерватории (ESO) и других организаций по всему миру, астрономы впервые заметили редкую вспышку света от звезды, разрываемой сверхмассивной черной дырой.

Также астрономам удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от самого массового слияния черных дыр во Вселенной среди всех когда-либо наблюдавшихся.

Телескоп Hubble сфотографировал момент втягивания галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.

Между тем, ученые при помощи компьютерного моделирования определили, что Солнечная система перестанет существовать через 100 миллиардов лет. Это гораздо меньше, чем считалось ранее.