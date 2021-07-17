Начался звездопад Персеиды 2021: как увидеть мощнейший метеорный поток и загадать желание

Персеиды, один из мощнейших метеорных потоков, можно наблюдать ежегодно в период с 17 июля по 24 августа. Наибольшая их активность приходится на 8–16 августа, а пик "звездопада" в 2021 году ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – с 11 часов вечера до рассвета в открытой местности, отдаленной от огней города. После полуночи поток, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30 утра. Подробнее о метеорном потоке и о том, как правильно загадывать желание во время звездопада, рассказывает OBOZREVATEL.

Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий многих миллиардов километров в длину.

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Сама комета приближается к Земле только раз в 133 года (последнее ее появление состоялось в 1992 году).Обломки, вылетающие из ее ядра, попадая в атмосферу нашей планеты, загораются – это зрелище и называют звездопадом.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Персея, чем объясняется название Персеид. Искать созвездие нужно ближе к северу – немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W.

Вместе с Персеидами в атмосферу Земли могут попадать и Каприкорниды. Отличить эти два звездопада друг от друга несложно: Персеиды обычно белые, а Каприкорниды – оранжевые и желтые.

Первое упоминание о Персеидах содержится в китайской летописи 36 года н.э. В Европе этот метеорный поток называли "Слезами святого Лаврентия", поскольку на пик звездопада, как правило, приходился фестиваль святого Лаврентия, который отмечали в Италии 10 августа.

Не нужно бояться мечтать, однако, загадывая желание, следует мысленно избавиться от всего негатива.

Можно загадывать то, что поможет освободиться от любых "токсичных" вещей: болезней, вредных привычек, людей с отрицательной энергетикой.

Эзотерики рекомендуют загадывать желание для себя, а не для близких людей.

Если за ночь не удается увидеть ни одной падающей звезды, не нужно унывать. Само явление и его энергетика считаются более важными, чем наблюдение. В таком случае можно представить, как звездный свет проходит через вас, окружая любовью, счастьем и чувством полной гармонии.

Представляйте то, о чем мечтаете, так, словно оно уже реализовалось в вашей жизни.

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