Начался звездопад Персеиды 2021: как увидеть мощнейший метеорный поток и загадать желание
Персеиды, один из мощнейших метеорных потоков, можно наблюдать ежегодно в период с 17 июля по 24 августа. Наибольшая их активность приходится на 8–16 августа, а пик "звездопада" в 2021 году ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – с 11 часов вечера до рассвета в открытой местности, отдаленной от огней города. После полуночи поток, как правило, становится более интенсивным и достигает своего пика к 04:30 утра. Подробнее о метеорном потоке и о том, как правильно загадывать желание во время звездопада, рассказывает OBOZREVATEL.Что такое Персеиды
Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля, достигающий многих миллиардов километров в длину.
Сама комета приближается к Земле только раз в 133 года (последнее ее появление состоялось в 1992 году).Обломки, вылетающие из ее ядра, попадая в атмосферу нашей планеты, загораются – это зрелище и называют звездопадом.
Радиант метеорного потока находится в созвездии Персея, чем объясняется название Персеид. Искать созвездие нужно ближе к северу – немного ниже и левее созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W.
Вместе с Персеидами в атмосферу Земли могут попадать и Каприкорниды. Отличить эти два звездопада друг от друга несложно: Персеиды обычно белые, а Каприкорниды – оранжевые и желтые.
Первое упоминание о Персеидах содержится в китайской летописи 36 года н.э. В Европе этот метеорный поток называли "Слезами святого Лаврентия", поскольку на пик звездопада, как правило, приходился фестиваль святого Лаврентия, который отмечали в Италии 10 августа.Как загадывать желания во время звездопада
Не нужно бояться мечтать, однако, загадывая желание, следует мысленно избавиться от всего негатива.
Можно загадывать то, что поможет освободиться от любых "токсичных" вещей: болезней, вредных привычек, людей с отрицательной энергетикой.
Эзотерики рекомендуют загадывать желание для себя, а не для близких людей.
Если за ночь не удается увидеть ни одной падающей звезды, не нужно унывать. Само явление и его энергетика считаются более важными, чем наблюдение. В таком случае можно представить, как звездный свет проходит через вас, окружая любовью, счастьем и чувством полной гармонии.
Представляйте то, о чем мечтаете, так, словно оно уже реализовалось в вашей жизни.
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