Золотой гребень из кургана и серьги из Ольвии: пять археологических сокровищ, которые украла Россия у Украины.

За время агрессии РФ ограбила все украинские музеи, находящиеся на временно оккупированных территориях. Факт, что захватчики практически сразу начинают с эвакуации коллекций и музейных экспонатов, ярко свидетельствует: они понимают, что пришли ненадолго и должны успеть украсть все.

В Союзе археологов Украины считают, что это не случайность и не обычная тяга оккупантов к воровству. Это продление системной многолетней имперской политики России, направленной на присвоение украинских культурных ценностей.

"Эти "грабежи" не отдельные досадные ситуации. Политика России, направленная на присвоение украинских культурных ценностей, преследует цель переписки, а зачастую и "сочинения" Россией удобной для нее истории Украины", - говорят в Союзе.

Понятно, что президент РФ в последнем интервью рассказывал не реальную историю – это был просто бред. Однако выдумкам Путина нужно противопоставить правду. Именно поэтому Союз начал проект "Археологическое наследие, украденное Россией" – чтобы украденное, уничтоженное, присвоенное, сворованное не было переписано российской империей под себя.

В рамках проекта археологи составили перечень драгоценностей, которые в разное время были вывезены из Украины в Россию. Предлагаем вашему вниманию пять таких археологических сокровищ.

Золотой гребень из кургана.

Золотой гребень с изображением сцены боя из кургана Солоха (конец 5 – начало 4 в. до н.э.). Курган находился возле села Большая Знаменка, ныне это Запорожская область, левая сторона Днепра, в 10 км от Энергодара. Территория находится под оккупацией.

Солоха имела грандиозный курган высотой 18 м и диаметром 110 м. Именно здесь найдены уникальные образцы греко-скифских художественных изделий из металла. Это ювелирное произведение – высокая ступень греческого ремесла по заказу скифской аристократии.

Сегодня вы уже не увидите эти вещи в украинских музеях, потому что они украдены и перемещены в русский Эрмитаж. А там местом их происхождения указано или "Северное Причерноморье" или "Приднепровье", без упоминаний об Украине.

Гребень – не единственная впечатляющая находка из кургана Солоха. Здесь также найден уникальный меч в ножнах, окованных золотом. А также золотая фиала и многие другие неповторимые вещи.

Фиала – это древнегреческая плоская жертвенная чаша без ручек. На этой – рельефное изображение нападения хищников на копытных животных.

Клад монет из Хотино

В 1889 году на территории города Хотино (Черновицкая область) во время обработки арендованной земли мещанин Архип Озарчук нашел большой клад серебряных монет. В общей сложности коллекция насчитывала от 1000 до 1600 монет.

Теперь 900 целых и фрагментированных экземпляров коллекции почему-то находятся в собственности Эрмитажа. Но, несмотря на официальные обращения к руководству Эрмитажа, россияне систематически отказывали украинским ученым хотя бы ознакомиться с коллекцией средневековых монет из Хотино.

Среди монет идентифицировано 888 брактеатов. Брактеаты – серебряные монеты, отчеканенные на тонком кружке металла только с одной стороны верхним штемпелем на мягкой поверхности. Из-за этого изображение на аверсе выпуклое, а на реверсе – вогнутое. Они имеют диаметр до 40-45 мм и вес около 1 г.

Когда-то эти монеты из немецких земель через Венгрию, в частности, Трансильванию, попали на земли Галицко-Волынского княжества. То есть они отражают путь из Венгрии в Киев и дальше к волжским булгарам. Хотинское сокровище связано с перипетиями борьбы короля Даниила против венгров и боярской оппозиции в 1230 году.

"Лев". Пушка гетмана Мазепы

Как считают историки, к планомерному ограблению истории Украины россияне приступили в начале 18 в., после поражения восстания гетмана Ивана Мазепы. Среди вещей, которые украли русские вельможи, особое место занимают казачьи пушки.

Это выдающиеся образцы украинских барочных изделий из медных сплавов, созданных по заказу гетмана Мазепы и гадяцкого полковника Михаила Бороховича. Львиная доля этих памятников хранится в музейных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди других росийская империя присвоила и бронзовую длинноствольную 16-фунтовую пушку "Лев", принадлежавшую Генеральной Военной Артиллерии Гетманщины. Карп Балашевич отлил ее в 1705 году в Глухове (сегодня это Сумская область) по заказу Ивана Мазепы и обильно украсил барочными орнаментами и геральдическими знаками гетмана.

Как и другие украинские пушки и клейноды мазепинских времен, эти изделия россияне захватили, когда громили украинские города в 1708-1709 годах. После этих событий из Украины была вывезена артиллерия. Часть пушек большого калибра была уничтожена в Батурине. Вся запорожская артиллерия была конфискована после штурма Сечи 14 мая 1709 года.

Известно, что библиотеку Мазепы и коллекцию произведений искусства и оружия украл московский генерал Меньшиков. Теперь они в Эрмитаже и других музеях, и стали "фундаментом", на котором развивалось музейное дело России.

Золотые серьги с фианитами.

Ольвия – один из важнейших полисов древних греков в Северном Причерноморье. Сегодня территория с раскопками Ольвии является историко-археологическим заповедником, расположенным в Николаевской области, на правом берегу Бугского лимана.

Систематические раскопки на территории Ольвии производились с 1901 года. С тех пор самые ценные ольвийские находки обычно забирали в музеи в Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде). Менее ценные находки все же попадали в музеи в Одессе и Николаеве.

Среди множества античных предметов из полисов Северного Причерноморья россияне вывезли и золотые серьги 6 в. до н.э. из Ольвийского некрополя – древнего кладбища.

Украшения были обнаружены в одной из могил в 1913 году. Вероятно, что захоронение принадлежало состоятельной жительнице полиса. По обе стороны от ее головы обнаружили ушные украшения. Эти парные украшения одевали поверх уха так, чтобы большая часть находилась под ним.

Известно, что в Эрмитаж вывезли как минимум пять подобных парных украшений одного типа, найденных на Ольвийском некрополе. Российский музей уже не демонстрирует эти находки. Скорее всего, они находятся в фондах музея.

Шлем и железная маска из Киевской области

Эти артефакты из истории "черных клобуков", живших в Поросе - лесостепной части Киевщины. В княжеские времена сюда из Великой степи попадали разные племена кочевников. Киевские летописцы называли их "черными клобуками".

Многочисленные курганы "черных клобуков" разбросаны на Южной Киевщине между реками Рось и Стугна.

Начиная с 1888 года для нужд музея в Санкт-Петербурге военный историк Николай Бранденбург опустошил около 300 курганов. Эти шлем и маску нашли в 1892 году возле села Липовец Киевской области.

С 2017 года железной маской из села Липовца Киевской области россияне кичатся в постоянной экспозиции Эрмитажа. Место находок там подписано как "Малороссия".

Как сообщал OBOZ.UA, предприниматель Илон Маск высмеял интервью Путина бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону. Даже скандального миллиардера, верящего в ряд российских пропагандистских нарративов, "исторические экскурсы" главы РФ не поразили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!