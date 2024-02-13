Маск высмеял Путина за его ответ Карлсону о причинах нападения на Украину. Фото

Американский предприниматель Илон Маск высмеял интервью кремлевского диктатора Владимира Путина экс-журналисту Fox News Такеру Карлсону. Даже скандального миллиардера, который верит в ряд российских пропагандистских нарративов, "исторические экскурсы" Путина не впечатлили.

На своей странице в микроблоге X (ранее Twitter) 12 февраля Маск поделился мемом, созданным на основе кадров с интервью. Картинку бизнесмен подписал как "лучший ответ на сегодняшний день".

На скриншоте Карлсон спрашивает у Путина, почему тот вторгся в Украину. "Сейчас я собираюсь вам это объяснить. Видите ли, 28 мая 2016 года в зоопарке Цинциннати была застрелена горилла..." – якобы ответил диктатор.

В комментариях Маск пошутил, что после этого интервьюер и российский президент могли бы вместе спеть его песню-мем RIP Harambe.

По состоянию на конец 12 февраля пост миллиардера, в котором он высмеял интервью, посмотрели около 19,8 млн пользователей соцсети.

Как писал OBOZ.UA:

– В The Washinghton Post отметили: Владимир Путин в скандальном интервью Такеру Карлсону фактически подтвердил, что вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся нападения со стороны США или НАТО.

– Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Карлсона за его "смехотворное интервью" с Путиным. Он заявил, что американский журналист "предал своих зрителей" во всем мире.

– В Белом доме призвали не поддаваться на ложь Путина. Там отметили, что заявления президента РФ в интервью не нужно "принимать за чистую монету".

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