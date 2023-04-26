Зловещий спутник Марса показали вблизи впервые с 1977 года: он оказался не тем, чем его считали

Космический зонд Объединенных арабских эмиратов Hope (с английского – Надежда) приблизился максимально близко к крошечному спутнику Марсу Деймосу и исследовал его, обнаружив, что луну красной планеты ошибочно считали захваченным астероидом. Зонд также сделал одно из самых детальных фото Деймоса с 1977 года.

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Данные о наблюдениях и фото обнародовала команда Эмиратской марсианской миссии.

После того, как аппарат Hope исследовал Деймос на расстоянии 100 км от поверхности луны и получил данные о его составе, ученые предположили, что теория о том, что спутники Марса Деймос и Фобос – это астероиды, попавшие в гравитационную ловушку планеты – совершенно ошибочна.

Вероятно, считают ученые, Деймос имеет планетарное происхождение и возник в результате столкновения неизвестного объекта с красной планетой.

"Наши пристальные наблюдения Деймоса пока указывают на его планетарное происхождение, а не на то, что он отражает состав астероида типа D, как предполагалось ранее", – сказала научный руководитель миссии Хесса Аль-Матруши.

Зонд Hope в течение последних двух лет использовался для изучения красной планеты, находясь на эллиптической орбите. В январе, однако, его орбита была откорректирована, чтобы он мог одновременно видеть как Марс, так и Деймос.

После этого он приблизился к Деймосу на расстояние 100 км от поверхности и совершил пролет мимо обращенной от Марса стороны, которая остается в основном неисследованной.

Столь близко к Деймосу пролетала лишь миссия NASA "Викинг" в 1977 году.

"Уровень, которого мы достигли, находится на расстоянии до 100 километров от поверхности Деймоса, что считается достаточно близким для того, чтобы можно было его картографировать. Картографирование с использованием других диапазонов волн и приборов делает это важным с научной точки зрения. Следовательно, это не только красивое изображение и увлекательная оборотная сторона, но и небольшое понимание состава самой луны", – пояснила глава Космического агентства ОАЭ Сара Аль-Амири в комментарии The National.

Наблюдения аппарата Hope открыли новые детали состава поверхности Деймоса, которые могут помочь ученым раскрыть его геологическую историю.

Инфракрасный спектрометр космического аппарата зафиксировал спектральные данные почти всей поверхности Деймоса. Они показывают вариации температуры поверхности, описывают физические свойства поверхности и раскрывают состав луны.

Результаты показывают, что поверхность Деймоса не идеально однородна, а, вероятно, имеет мелкозернистый реголит и шероховатость.

Его поверхность также имеет сходство с поверхностью Фобоса и указывает на базальтовое происхождение тела.

Эти результаты подтверждают интерпретацию, что Деймос может быть образован из коалесцентных обломков Марса, вероятно, выбросившихся от сильного столкновения, а не от захваченного углеродного астероида D-типа.

Что известно о Деймосе

Деймос был открыт 11 августа 1877 года американским астрономом Асафом Холлом и назван в честь олицетворения ужаса в древнегреческой мифологии. Спутник имеет размер 15 на 12 на 11 км и делает оборот вокруг Марса за 30 часов.

Деймос, как и Фобос, с каждым оборотом медленно приближается к поверхности планеты и примерно спустя 50 млн лет они либо будут уничтожены ее гравитацией, превратившись в кольца вокруг красной планеты, или же упадут на поверхность.

Сторона Деймоса, обращенная к Марсу, была наиболее изучена ранее – марсоходами на поверхности планеты и орбитальными аппаратами.

Это связано с тем, что большинство марсианских миссий работали на орбитах значительно ниже, чем Деймос, который удален от красной планеты более чем на 23 тысячи километров, в то время как Фобос – на высоте всего 6 тысяч километров.

Миссии Mariner 9 и Viking в 1970-х годах, а также индийская миссия Mars Orbiter в 2014 году сделали снимки обратной стороны Деймоса, но не столь подробные, как изображения, полученные аппаратом Hope.

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