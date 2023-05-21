Земля обильно покрыта человеческой ДНК и никому не понравится, что ученые могут с ней сделать

Технология секвенирования ДНК развилась настолько, что ее образец можно обнаружить фактически в любой среде – в воде, льду, песке, почве или даже в воздухе. Это существенно упрощает работу исследователей, изучающих популяции диких животных, но ставит под угрозу право людей на защиту личных данных.

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Об открытии рассказали в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution. Ученые, искавшие ДНК зеленых черепах, обнаружили не совсем то, что ожидали, и это их озаботило.

Так называемая экологическая ДНК (еДНК) позволяет ученым проводить неинвазивные исследования диких животных, изучая их болезни, а также то, как на этих животных влияет окружающая среда. Однако оказалось, что образцы эДНК могут содержать значительное количество человеческих генов. В некоторых случаях следов ДНК было достаточно, чтобы определить пол, а также вероятное происхождение человека.

Это произошло из-за того, что каждая чешуйка кожи, волосяной фолликул, ресница или капля слюны, фактически являются "чертежем" человека, записанным в его уникальном химическом коде.

Джессика Фаррелл, Дэвид Даффи и их коллеги из Университета Флориды использовали эДНК, исследуя вирусные инфекции герпеса, вызывающие опухоли у морских черепах. Они использовали особенно мощный метод секвенирования для идентификации ДНК в образцах песка из мест гнездования черепах, а также в воде из приливных лиманов и резервуаров университетской больницы морских черепах. К их удивлению, обнаружить удалось не только вирус и черепашью ДНК, но и длинные участки человеческой ДНК. Они были достаточно невредимы, чтобы с помощью приборов можно было легко распознать хромосомы X и Y.

"На протяжении всего проекта мы постоянно удивлялись тому, как много человеческой ДНК мы находим, а также качеству этой ДНК. В большинстве случаев качество почти такое же, как если бы вы взяли образец у человека", – заявил Даффи.

Получив столь неожиданный результат, они обратились в этическую комиссию за разрешением на поиск человеческой ДНК в различных других средах. Следующие исследования показали, что ДНК людей присутствует в образце из реки в Ирландии, морской воде у побережья штата Флорида (США), песке со следа ноги и воздухе в помещении, где работали люди.

Причем у образцов было столько генетического материала, что с его помощью можно определить пол и вероятное происхождение человека, а также узнать, какие болезни угрожают этому человеку.

Как пояснила исследовательница права и биоэтики из Университета Мэриленда Натали Рам, наличие генома человека в образцах эДНК вызывает беспокойство, поскольку это может привести к злоупотреблениям со стороны полиции или других государственных органов, сбору данных коммерческими компаниями или даже массовому генетическому надзору.

Исследователи отмечают, что если таким образом ДНК с места преступления будут получать криминалисты, это нормально, но проблема состоит в том, чтобы такой анализ не приводил к вынесению ошибочных приговоров.

"Раскрытие преступлений – это хорошо. Но использование генетической информации, которую мы невольно теряем, в следственных целях рискует поставить всех нас под вечный генетический надзор", – пояснила Рам.

К тому же тот, кто будет иметь доступ к государственным или частным базам данных ДНК, которые собирались с разрешения людей, сможет сопоставить эти данные с данными полученными из образцов эДНК и идентифицировать кого угодно. А это уже станет очень похожим на сюжет из фильма о любом полицейском государстве.

Ученые считают, что пока недобросовестные люди не получили доступа к технологии секвенирования и не начали охотиться за ДНК других людей, мировое сообщество должно разработать правила, запрещающие или ограничивающие использование образцов еДНК для сбора данных относительно других людей.

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