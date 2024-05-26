Видео, на котором Тихий океан 'встречается' с Северным морем, разлетелось по сети и возмутило ученых

В сеть запустили ролик, на котором показана точка "встречи" океана и моря. Видео быстро стало вирусным – собрало 20 миллионов просмотров в соцсетях.

Автор ролика вполне серьезно утверждал, что Тихий океан и Северное море "встречаются, но не смешиваются". Исследователи хватаются за голову от такого бессмысленного заявления, передает Gizmodo.

Тихий океан и Северное море не могут пересекаться в принципе. На карте отлично видно, что Северное море омывает берега Англии, Норвегии, Дании и Нидерландов. Ближайший к нему океан – Атлантический, в то время как пересекаться с Тихим он не может учитывать географическое расположение.

Но это не единственная причина, почему учёные недовольны стремительным ростом популярности видео.

"Никто не может объяснить, почему океаны встречаются и никогда не смешиваются", – написал пользователь, опубликовавший вирусное видео в Интернете.

Подобные видеозаписи появляются в сети не впервые. Обычно на них показывают места соприкосновения соленой и пресной воды: создается впечатление, что их разделяет определенная линия. Обычно такой контент может обманывать, когда широкая река впадает в океан. Люди считают, что речь идет об открытом пространстве, а на самом деле объяснение очень простое.

Если спросить любого океанолога, он скажет, что океаны действительно "смешиваются". Популярное в соцсетях утверждение, что этому якобы препятствует разное содержание железа и глины – не соответствует действительности.

Но юзеры продолжают считать, что можно нарисовать линию чёткого начала и окончания океанов. Авторы этой идеи настаивают на том, что наука не понимает, почему "океаны не смешиваются".

"Это Аляскинский залив, где встречаются, но не смешиваются, два океана. Скажите мне, что Бога нет, и я спрошу вас: "Кто сказал могучим волнам, что они не могут пойти дальше, чем сюда"! Какой совершенно удивительный Бог ...", – говорится в вирусном посте из Facebook.

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