Весной риск заражения коронавирусом возрастает из-за пыльцы – ученые

Весной, в сезон аллергии на пыльцу, растет риск заражения коронавирусом.

Об этом заявили ученые из Технического университета Мюнхена, пишет Deutsche Welle. При этом, по словам специалистов, риску подвержены не только аллергики. Исследование проводилось в январе – апреле 2020 года, когда первая волна пандемии накрыла Европу и Северную Америку.

По данным специалистов, увеличение концентрации пыльцы на 100 частей на 1 кубометр воздуха при отсутствии локдауна ведет к росту количества заражений в среднем на 4%.

В то же время при соответствующей температуре и влажности воздуха рост числа заражений может составить 44%. Во время локдауна новых заражений было в два раза меньше при том же количестве пыльцы в воздухе.

Как объясняют ученые, при попадании вируса и пыльцы на слизистую оболочку носа одновременно организм, очевидно,производит меньшее количество интерферона, а в таких условиях вирусу становится проще размножаться. Такая причинно-следственная связь уже была доказана в отношении риновирусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине была обнаружена мутация британского штамма коронавируса, которая считается более опасной и отличается скоростью размножения вируса в клетках организма.