Навесні ризик зараження коронавірусом зростає через пилок – вчені

Навесні, в сезон алергії на пилок, зростає ризик зараження коронавірусом.

Про це заявили вчені з Технічного університету Мюнхена, пише Deutsche Welle. При цьому, за словами фахівців, ризику піддаються не тільки алергіки. Дослідження проводилося в січні – квітні 2020 року, коли перша хвиля пандемії накрила Європу і Північну Америку.

За даними фахівців, збільшення концентрації пилку на 100 частин на 1 кубометр повітря за відсутності локдауну веде до росту кількості заражень у середньому на 4%.

Водночас за відповідної температури та вологості повітря ріст числа заражень може скласти 44%. Під час локдауну нових заражень було в два рази менше за тієї же кількості пилку в повітрі.

Як пояснюють учені, під час потрапляння вірусу і пилку на слизову оболонку носа одночасно організм, очевидно, виробляє меншу кількість інтерферону, а в таких умовах вірусу стає простіше розмножуватися. Такий причинно-наслідковий зв'язок вже було доведено стосовно риновірусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні було виявлено мутацію британського штаму коронавірусу, яка вважається більш небезпечною і відрізняється швидкістю розмноження вірусу в клітинах організму.