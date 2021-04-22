Вертолет NASA на Марсе совершил второй полет. Фото

Беспилотный вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance, совершил второй успешный полет.

Как сообщает NASA, дрон поднялся на высоту до пяти метров, завис, наклонился на 5 градусов и отлетел в сторону на два метра (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также аппарат еще раз завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны.

Весь полет занял около 50 секунд.

Напомним, что первый раз Ingenuity взлетел 19 апреля. Дрон поднялся на три метра вверх, завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность Красной планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, марсоход Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – сел на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

Позднее были обнародованы аудиозаписи того, как звучит передвижение Perseverance по Марсу.