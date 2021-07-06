Вертолет Ingenuity совершил свой самый длинный полет на Марсе. Видео

Вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, успешно завершил девятый полет над поверхностью планеты. Он стал самым сложным за все время работы аппарата в космосе.

В этот раз роботизированный дрон-разведчик Ingenuity отметился самым продолжительным полетом с момента пребывания на красной планете. Об этом говорилось в сообщении лаборатории реактивного движения NASA в Twitter (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Марсианский вертолет раздвигает границы Красной планеты. Аппарат завершил девятый и наиболее сложный до нынешнего момента полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 м/с", - уточняется в сообщении.

Видео дня

Как отметило космическое агентство, Ingenuity продержался над поверхностью планеты 166,4 секунды, что является самым продолжительным результатом с момента его пребывания на Марсе. Во время полета дрон преодолел расстояние более чем на 600 метров со скоростью 5 м/с.

Также вертолет сделал несколько снимков, в том числе собственной тени на поверхности планеты.

Прошлый, восьмой по счете полет состоялся 21 июня. Аппарат перемещается с одного места на другое, чтобы проверить функционирование своей навигационной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле 2021 года марсоход Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата. Сам снимок был собран из 62 фотографий, сделанных с помощью камеры WATSON. Perseverance спустя более шести месяцев полета – 18 февраля – приземлился на поверхность Марса. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.