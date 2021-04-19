В Японии нашли способ лечения смертельной болезни мозга

Ученые Университета Токио разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера, который позволяет эффективно бороться со скоплениями патогенных белков.

Считается, что амилоидные белки приводят к гибели нейронов и тяжелым последствиям смертельно опасной и в настоящее время неизлечимой формы слабоумия. О результатах работы пишет MedicalXpress, ссылаясь на статью исследователей, опубликованную в журнале Brain.

Как отмечается, специалисты ввели катализатор оксигенации в мозг мышей, страдающих от болезни, аналогичной "Альцгеймеру", а затем ежедневно в течение получаса приводили его в действие лучом света через череп.

Лечение продолжалось одну неделю. В результате анализ нервной ткани показал, что уровень амилоидного белка существенно снизился.

Как объясняют исследователи, катализатор дестабилизирует патогенные бляшки, присоединяя к их молекулам атомы кислорода, в результате чего складчатая структура амилоида разрушается.

Такой метод позволяет бороться с амилоидными белками не только в мозге, но и во всем организме. По данным Американского общества клинической онкологии (ASCO), ежегодно в США амилоидоз диагностируют у 4 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что употребление кофеина способно менять структуру мозга. Соответствующее исследование провели специалисты Базельского университета Швейцарии.