Употребление кофеина может менять структуру мозга – исследование

Регулярное потребление кофеина, наиболее популярного психоактивного вещества в мире, может менять структуру мозга, однако эффект является временным.

К такому выводу пришли ученые из Базельского университета, Швейцария, о работе которых пишет Medical Express со ссылкой на журнал Cerebral Cortex. Как сообщается, исследование установило, что кофеин не приводил к плохому сну, однако вызывал изменения в сером веществе мозга – главном компоненте центральной нервной системы.

В исследовании ученых участвовали 20 здоровых молодых людей, каждый из которых пьет кофе каждый день. В рамках эксперимента им давали таблетки и просили не употреблять в это время каких-либо продуктов, содержащих кофеин.

В первые десять дней они получали таблетки с кофеином; в следующие десять – плацебо. По истечении каждого 10-дневного периода ученые анализировали объем серого вещества испытуемых при помощи сканирования мозга. Они также исследовали качество сна участников, записав ЭЭГ.

Сравнение данных показало, что глубина сна участников была одинаковой независимо от того, принимали ли они кофеин или капсулы плацебо. Но они увидели значительную разницу в сером веществе в зависимости от того, получал ли испытуемый кофеин или плацебо.

После десяти дней без кофеина объем серого вещества был больше, чем после аналогичного периода приема капсул с кофеином. Особенно разительным было различие в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп (область мозга, важная для консолидации памяти).

При этом ученые подчеркивают, что результаты их исследования не обязательно означают, что потребление кофеина негативно влияет на мозг.

"Но ежедневное потребление кофеина, очевидно, влияет на наши когнитивные "иструменты", что само по себе должно стать поводом для дальнейших исследований", – говорит одна из ведущих авторов работы доктор Кэролин Райхерт.

Также ученые отметили, что, хотя потребление кофеина и уменьшает объем серого вещества мозга, уже через десять дней воздержания от кофе он значительно регенерировался у испытуемых.

"Изменения в морфологии мозга кажутся временными, но систематических сравнений между любителями кофе и теми, кто обычно потребляет мало или совсем не употребляет кофеин, до сих пор не проводилось", – говорит Райхерт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заявили, что в Украине около половины растворимого кофе является фальсификатом. Часто он представляет собой лишь кофейный напиток с различными добавками.