В Турции был обнаружен первый в истории римский саркофаг: как он может изменить историю. Фото

Во время раскопок в древнем турецком городе Диярбакыр археологи совершили беспрецедентное открытие. На участке между наблюдательной башней знаменитых стен города и церковью Святого Георгия случайно нашелся саркофаг римской эпохи.

В гробу было тело неизвестного лица. Такая находка происходит впервые, что придает ей важное историческое значение, – сообщает Anatolian Archaeology.

Интриги добавляет то, что на стороне саркофага был вырезан хорошо сохранившийся мальтийский крест. Этот религиозный символ ассоциируется со средневековым христианством и крестовыми походами, хотя на самом деле его история уходит гораздо глубже. Крест необычен тем, что имеет шесть сторон, тогда как большинство версий мальтийского креста имеют либо восемь, либо четыре стороны.

Первый из легендарной эпохи

Каменный гроб длиной более двух метров и высотой 82 сантиметра был вытесан из цельного куска известняка и увенчан двумя тяжелыми крышками. Своеобразный стиль исполнения помог определить исследователям, что ее авторами были мастера римской эпохи.

Чтобы получить большой саркофаг, похороненный на глубине 4,5 метра, понадобилось немало времени.

Раскопки, во время которых его обнаружили, были осуществлены в рамках проекта реставрации в Диярбакире, который продолжается до сих пор. Он направлен на поддержку трехслойных древних стен, окружающих старейшую часть города.

Эти стены протяженностью более 5 километров перемежаются 82 сторожевыми башнями, а их начальные участки могли быть построены еще 5 000 лет назад. Известно, что римский император Констанций II расширил и восстановил стены в 349 году, продемонстрировав, как необходимы они были для города – важного центра власти римской провинции, Месопотамии.

Кстати, могила с саркофагом оказалась не единственной находкой. Археологи раньше видели в этой местности другие захоронения. Учитывая расположение саркофага – возле исторической церкви Святого Георгия, – можно предположить, что находка связана между собой.

"Скорее всего, это территория церковного кладбища. Раскопки продолжаются, и могут появиться подобные данные", – сказал Джемиль Коч, директор исследования Диярбакира.

Скелетные остатки человека, извлеченные из саркофага, будут подвергнуты радиоуглеродной датировке. Это поможет точно установить, когда этот человек жил и умер.

Диярбакыр: древний город и римский анклав

Диярбакыр – город, расположенный на юго-востоке Турции, на правом берегу реки Тигр, на нынешней курдской территории. Оно оккупировано в течение очень продолжительного времени. Его корни уходят несколько тысяч лет, а поселения на этом месте существовали еще в каменном веке.

Впервые город был широко построен и оккупирован империей Митанни. Это древнее государство, образованное хурритским народом, контролировавшее земли южной Турции и огромные территории близлежащего региона с 1550 по 1260 гг. до н.э.

В 66 году до н.э. город был оккупирован Римской республикой и получил название Амиды. Впоследствии стало называться Диярбей, а в 7 веке – Диярбакыр, в знак признания заслуг арабского племени, отвоевавшего регион у византийцев в 639 году.

Наибольшего расцвета Диярбакыр достиг во времена правления Констанция II, возглавлявшего Римскую Империю с 337 по 361 год. Кроме ремонта и реставрации оборонных стен, правитель инвестировал средства в расширение и повышение общего благосостояния города.

Констанций II пытался объединить римский народ под властью арианского христианства, типа древнего вероисповедания, шедшего отдельным путём развития от католицизма. Но он добился успеха лишь частично. В то время Римскую империю разрывали разногласия, и она часто находилась в состоянии гражданской войны.

Есть предположение, что мальтийский крест, найденный на недавно раскопанном саркофаге, связан с этими попытками христианизации Римской империи. На каменном гробу нет ни одной надписи, которая бы объясняла, откуда взялся этот символ. Но это, непременно, указывает на связь с периодом, когда римляне были христианами.

После правления Констанция Диярбакыр стал пешкой в продолжительном конфликте между римлянами и персами. Контроль над городом в течение нескольких десятилетий передавался то одному, то другому государству, пока Диярбакыр не стал постоянным владением Византийской империи (восточной половины старой Римской империи) в пятом веке. Он оставался византийским форпостом до мусульманского завоевания в седьмом веке и с тех пор остается оккупированным последователями исламской веры.

Дополняя работу Констанция, черные базальтовые стены города были модернизированы еще дважды, в арабский период и в более поздний турецкий. Сейчас они состоят из трех отдельных слоев, что создает немалые трудности для Министерства культуры и туризма Турции, отвечающего за сохранность стен.

Обязанности Министерства послужили причиной открытия римского саркофага, и эта удивительная находка показывает, каким центром активности были стены в течение 5 000 лет своего существования.

В настоящее время римский саркофаг выставлен в саду музейного комплекса Икале в городе Диярбакыр. Он был тщательно очищен специалистами из Диярбакырской региональной лаборатории реставрации и консервации. Ученые анонсируют дальнейшие исследования, чтобы узнать больше о его характеристиках.

Неповрежденный скелет отправили в лабораторию Газиантепского университета, где экспертиза должна установить возраст и пол человека, похороненного в саркофаге. Возможно, благодаря этому анализу удастся узнать больше о неожиданной находке.

Находку гроба римской эпохи можно считать счастливой случайностью. Раскопки, во время которых ее нашли, производились исключительно для отвода воды, которая заливала ближайшую старинную наблюдательную башню. Зная, что на этой глубине есть захоронения, археологи могут расширить подземные исследования и проверить, не ожидают ли их очередные сюрпризы (например, пара-друга римских саркофаги).

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