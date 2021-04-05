У російській частині МКС трапився витік повітря

На Міжнародній космічній станції в російському модулі "Зірка" виявили пробоїни, через які проходив витік повітря.

Як повідомляє РИА Новости, російські космонавти виявили три витоки та заліпили їх герметиком. Причиною пробоїн могли стати навантаження, що виникли під час управління орієнтацією МКС американськими і європейськими кораблями.

"Серед причин появи негерметичності корпусу фахівці розглядають нерозрахункові потужні навантаження, які виникали під час управління орієнтацією МКС американським шатлом або європейським вантажним кораблем ATV", – повідомило виданню джерело в ракетно-космічній галузі РФ.

Зазначається, що витік міг відбутися через герметичні вводи – місця, де кабелі або трубопроводи виходять через корпус на зовнішню поверхню модуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Міжнародній космічній станції знайшли загадкові штами бактерій. Причому три з чотирьох живих організмів раніше були невідомі вченим.

Зазначимо, що раніше на МКС американці почали годувати голодних російських космонавтів.