В пять раз горячее Солнца: шесть удивительных фактов о молнии, которые вы могли не знать

Такое атмосферное явление как молния проявляется в виде мощного электрического разряда и возникает преимущественно во время дождя. Для большинства людей это довольно сезонное явление, которое можно заметить всего лишь несколько раз в году.

Однако на самом деле каждый день молния ударяет в среднем 8,6 миллиона раз, при чем самая горячая точка в мире находится в Венесуэле. OBOZ.UA собрал самые интересные и удивительные факты о молнии, которые вы не знали.

Молния в 5 раз горячее Солнца

В момент удара о Землю молния выпускает огромный разряд электричества, что приводит к колоссальному повышению температуры. Поэтому в момент удара она становится в пять раз горячее Солнца. Температура удара молнии может достигать 29,7 тыс. градусов по Цельсию, тогда как температура поверхности Солнца всего около 5800 градусов по Цельсию.

Но средний удар молнии длится всего 30 микросекунд, поэтому такая огромная температура в большинстве случаев не приводит к трагическим последствиям.

Ученыя отмечают, что экстремальная разница температур подчеркивает невероятную энергию, выделяемую во время удара молнии, которая на короткое время затмевает даже палящую температуру поверхности Солнца.

Миллионы ударов молнии за день

Ежедневно молния ударяет в поверхность нашей планеты миллионы раз. Ученые подсчитали, что речь идет о 8,6 миллионов разрядов молнии в день. Самая горячая точка молний в мире – озеро Маракайбо в Венесуэле.

Если вы когда-нибудь решите туда поехать, с вероятностью 80% вас ждет ночная гроза. Уникальные географические и метеорологические условия озера Маракайбо создают среду, в которой грозы и молния исключительно часты и интенсивны, благодаря чему озеро считается мировой столицей молний.

Почти 90% людей переживают удары молнии

Удары молний – это короткие, но невероятной силы вспышки, которые могут вызвать ожоги. Напряжение молнии может колебаться от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт, поэтому, казалось бы, один удар молнии может стать фатальным для человека.

Но это не обязательно приводит к смерти. Часто это происходит потому, что молния не поражает человека напрямую, а в основном в непосредственной близости.

Следовательно, даже после поражения молнии большинство людей сохраняют высокие шансы на выживание.

Молния обогащает почву азотом

Молния – это электростатический разряд, возникающий из-за ионизированного воздуха. 78% воздуха состоит из азота, удерживаемого в виде N2 .

Молния расщепляет N2 на NO2 , который попадает в почву с образованием нитратов, затем человеческий организм использует эту форму азота из растений.

Этот процесс фиксации азота является частью азотного цикла. В целом, круговорот азота имеет решающее значение для жизни, поскольку он превращает N2 в полезные соединения.

Извержения вулканов вызывают удары молний

Молния обычно возникает синхронно с извержениями вулканов. Когда пепел вулкана поднимается вверх, он создает статическое электричество так же, как это делают облака.

Взаимодействие между молниями и извержениями вулканов обусловлено выбросом электрически заряженных частиц и газов во время вулканической активности.

Это создает условия, способствующие образованию молний внутри вулканических шлейфов – электризующего зрелища, способного осветить даже самое темное небо.

Молния находит самый быстрый путь к Земле

Молния всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Он находит самый быстрый путь, уклоняясь от преград. Представьте, что удар молнии – это как будто вы идете сквозь толпу людей. Вы не можете пройти прямо сквозь толпу, но вы лавируете, находя бреши. Так работает путь наименьшего сопротивления.

По сути, путь наименьшего сопротивления, во многом похожий на движение сквозь толпу, представляет собой путь, по которому следует электричество в поисках наиболее эффективного и проводящего пути между двумя точками, подчиняясь фундаментальным принципам электрофизики.

Именно этим фактором объясняется работа громоотводов, которые устанавливаются как можно выше по сравнению с ближайшими объектами.

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Напомним, OBOZ.UA рассказывал, что случилось бы, если бы Земля на самом деле была плоской, а не имела форму эллипса, как есть на самом деле. Очевидно, что жизнь на планете была бы совсем другой: исчезла бы гравитация, небо было бы черным, а путешествия продолжались "вечно".

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