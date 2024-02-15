Ураганы бы исчезли, а путешествия занимали бы 'вечность': что произошло бы, если бы Земля действительно была плоской. Восемь фактов

Если бы Земля была плоской, а не имела форму эллипса, как на самом деле, жизнь на планете была бы совсем другой. С нее исчезла бы гравитация, небо было бы черным, а путешествия продолжались бы "вечно".

Жить на диске с вращающимся над головой Солнцем и Луной было бы довольно странно, пишет издание Live Science. Названы восемь основных отличий жизни на планете-тарелке.

1. Отсутствие гравитации.

Вероятно, плоская Земля вообще не имела бы гравитации, поскольку, согласно расчетам математика и физика Джеймса Клерка Максвелла, сделанным в 1850-х годах, сплошной диск, похожий на Землю, был бы невозможен при реальной гравитации.

Или наоборот – она притягивала бы все к центру диска – Северного полюса. Это привело бы к хаосу во всем мире.

2. Отсутствие атмосферы.

Без гравитации плоская Земля не смогла бы удерживать слой газов, называемый атмосферой. Без этого "защитного одеяла" небо над Землей почернело бы, потому что солнечный свет больше не рассеивался бы, проникая в атмосферу Земли, и не окрашивал бы небо в привычный для нас голубой цвет. Без атмосферы, окружающей планету, вода сначала закипела бы в вакууме космоса.

3. "Боковой дождь".

Если бы гравитация тяготела к центру планетарного диска, осадки притягивались бы к этому месту. Лишь в центре диска осадки вели бы себя так, как мы знаем их – падали бы прямо вниз. Чем дальше, тем более горизонтальными были бы осадки.

4. Отсутствие спутников и GPS.

Вполне вероятно, что спутников не существовало бы, будь Земля плоской, поскольку им было бы сложно вращаться вокруг плоской плоскости. Геофизик из Обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета отметил, что в таких условиях сложно представить GPS, на который привыкло полагаться человечество.

5. Путешествия будут продолжаться "вечно".

Вероятно, что путешествия будут продолжаться дольше не только из-за проблем с навигацией без GPS, но и из-за расстояний, которые нам придется преодолевать. Согласно представлениям о плоской Земле, Арктика лежит в центре планеты, а Антарктида образует гигантскую ледяную стену по периметру, удобно удерживающую людей от буквального падения с Земли.

Но если вы не можете облететь вокруг земного шара, а вынуждены лететь через него, то время в пути значительно увеличится.

6. Выжженная земля.

На плоской Земле не было бы магнитного поля, благодаря которому возникает полярное сияние. Но это самая маленькая из проблем. Главное – Земля больше не была бы защищена от солнечных ветров. Земля и все, что находится на ее поверхности, выжигалось бы вредным солнечным излучением, оставляя бесплодный мир, подобный нашему соседу Марсу, согласно данным NASA.

7. Одно ночное небо.

Плоская Земля не была бы разделена на полушария. Поэтому день и ночь не менялись бы в зависимости от того, где вы находитесь – в Северном или Южном полушарии.

8. Отсутствие ураганов.

Разрушительная вращательная природа этих тропических штормов обусловлена эффектом Кориолиса, заставляющего штормы в Северном полушарии вращаться против часовой стрелки, а в Южном – по часовой стрелке. Однако на неподвижной, плоской Земле эффект Кориолиса не возникал бы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жизнь на Земле могла зародиться в результате столкновения с одним из древних астероидов. Эту теорию подтвердило исследование образцов, доставленных на Землю из околоземного астероида Рюгу.

– Астроном и контент-стратег обсерватории Веры К. Рубин в Чили Стефани Деппе рассказала, что хотя Земля движется вокруг Солнца со скоростью 107 826 тысяч км в час, человек не чувствует вращения планеты. Для этого есть две причины: плавность и гравитация.

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