Желудок человека способен растворить лезвие бритвы, а Эйфелева башня летом 'вырастает' на 15 см: пять поражающих научных фактов

Ученые и лаборатории по всему миру исследуют разные области знаний, изучая не только все вокруг, но и глубины космоса. И порой то, что они узнают, переворачивает представление о действительности.

К примеру, человеческий желудок способен растворить лезвие бритвы, а самая выдающаяся архитектурная достопримечательность Парижа – Эйфелева башня каждое лето "вырастает" на 15 сантиметров. OBOZ.UA собрал объяснения по пяти научным фактам о планете и людях, которые .

1. Человеческий желудок может растворять лезвия бритвы

Желудок переваривает пищу благодаря едкой соляной кислоте с высоким содержанием pH (водородного показателя). Кислоты оцениваются по шкале от 0 до 14 (чем ниже уровень PH, тем сильнее кислота). Кислотность желудочного сока человека обычно достигает 1,0-2,0 и ученые считают, что он в силах растворить бритвенное лезвие. В то же время кислота влияет и на слизистую желудка, которая, впрочем, полностью обновляется каждые четыре дня.

Что касается лезвия, то это теоретически. Ведь если оно чудом окажется сразу в желудке, то, прежде всего, его эпителий будет многократно поврежден, а это приведет к внутренним кровотечениям. Так, процесс окисления не успеет полностью закончиться до того, как хирург вытянет лезвие, или от полученных травм организм человека прекратит функционировать (т. е. производить кислоту и перемешивать/прокачивать содержимое желудка).

2. На планете больше деревьев, чем звезд в Солнечной системе

По данным экспертов NASA, в галактике Млечный путь насчитывается до 400 миллиардов звезд, но количество деревьев на Земле оценивается более чем в 3 триллиона.

3. Вода может кипеть и замерзать одновременно

В науке это известно как "тройная точка". Такой процесс происходит, когда температура и давление достаточны для того, чтобы три фазы (газ, жидкость и твердое вещество) вещества могли сосуществовать в термодинамическом равновесии.

4. Гавайи с каждым годом приближаются к Аляске

Земная кора состоит из нескольких больших частей – тектонических плит. Эти плиты постоянно двигаются вместе с верхним слоем мантии. Гавайи расположены в средней части Тихоокеанской плиты, медленно дрейфующей в северо-западном направлении к Северо-Американской плите, на которой как раз и расположена Аляска. Интересно, что тектонические плиты движутся с такой же скоростью, с какой ногти растут у человека.

5. Эйфелева башня "растет" летом на 15 см

Для создания этого уникального произведения современной архитектуры понадобилось более 6300 тонн только железа. Но оказывается, что эта огромная конструкция была построена со специальными температурными компенсаторами, благодаря которым сталь, из которой сделана башня, может расширяться и сжиматься без повреждений.

Летом, когда сталь нагревается, она начинает расширяться и занимает больший объем. Это называется тепловым расширением. И наоборот, падение температуры зимой приводит к уменьшению объема и сжатию. Поэтому высота Эйфелевой башни зимой и летом отличается на 15 см.

По этой причине все крупные сооружения, например мосты, строятся с компенсаторами, которые позволяют им изменяться в размерах без повреждений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что случилось бы, если бы Земля на самом деле была плоской, а не имела форму эллипса, как есть на самом деле. Очевидно, что жизнь на планете была бы совсем другой: исчезла бы гравитация, небо было бы черным, а путешествия продолжались "вечно".

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