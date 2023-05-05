В NASA заявили о скрытых океанах на ледяных спутниках Урана: глубина – десятки километров

Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат океанский слой между их ядрами и ледяными корами. Ученые предполагают, что глубина океанов может достигать десятков километров.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research. Открытие было сделано, когда ученые провели повторный анализ данных, полученных космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" в 1980-х годах.

Данные также подтвердило новое компьютерное моделирование, учитывающее информацию, полученную благодаря более новым миссиям, исследовавшим ледяные тела примерно такого же размера, как и спутники Урана.

Опубликованное исследование также подробно описывает эволюцию внутреннего состава и структуры всех пяти крупных спутников Урана: Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и Миранда. В общей сложности вокруг Урана вращается не менее 27 спутников.

Ученые давно предполагали, что Титания, скорее всего, сохраняет внутреннее тепло, которое вызвано радиоактивным распадом. Остальные спутники считались слишком малыми, чтобы удерживать тепло, которое не позволило бы внутреннему океану замерзнуть.

Работа, ведущим автором которой стала Джули Кастилло-Рогес из Лаборатории реактивного движения NASA, предполагает, что четыре из этих спутников содержат океаны, глубина которых может достигать десятков километров.

Кастилло-Рогес напомнила, что ранее ученым уже удавалось находить доказательства существования океанов "в нескольких маловероятных местах". Это свидетельствует о том, что существуют механизмы сохранения воды в жидком состоянии, "которые мы не до конца понимаем".

Проведенное моделирование показало, что поверхности урановых спутников не так пористы, как считали ученые и способы удерживать внутреннее тепло.

Также были обнаружены три фактора, которые могут способствовать тому, что вода на ледяных лунах не замерзает. Так, потенциальный источник тепла был обнаружен в каменистых мантиях лун, которые выделяют горячую жидкость. Ученые допускают, что океаны на Титании и Обороне могут быть даже достаточно теплыми, чтобы поддерживать пригодность для жизни.

Второй фактор, который сохраняет океаны – наличие в жидкости хлоридов, а также аммиака, действующего как антифриз.

Третий фактор – вероятная соленость океанов, которая не дает воде замерзнуть.

В будущем ученые планируют изучить, что находится под и на поверхности месяцев Урана, чтобы спланировать дальнейшие научные исследования.

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