Под поверхностью Земли нашли дно древнего океана: всплыли интересные детали

Многие считают, что основные секреты Земли уже открыты и ничего принципиально нового узнать уже невозможно. Однако учёные постоянно доказывают, что это не так.

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Так издание Science Alert пишет, что исследователям удалось обнаружить следы дна древнего океана, которое может охватывать земное ядро. Заметить его помогла собранная воедино геологическая карта южного полушария Земли с наивысшим разрешением.

На карте удалось увидеть тонкий, но плотный слой, расположенный на глубине примерно 2900 км под поверхностью. В этом месте расплавленное наружное металлическое ядро встречается с каменистой мантией над ним.

Новые данные помогут углубить знания о структуре планеты для изучения многих явлений – от извержений вулканов до изменений магнитного поля Земли. "Сейсмические исследования, такие как наши, обеспечивают изображение внутренней структуры нашей планеты с высоким разрешением, и мы обнаруживаем, что эта структура намного сложнее, чем считалось ранее", – рассказала геолог Саманта Хансен из Университета Алабамы.

Команда, в которую входит Хансен, воспользовалась данными 15 станций мониторинга, расположенных в Арктике, чтобы картографировать сейсмические волны от землетрясений за три года. То, как движутся эти волны, позволяет изучать материал, из которого состоит Земля. "Анализируя [тысячи] сейсмических записей из Антарктиды, наш метод визуализации с высоким разрешением обнаружил тонкие аномальные зоны материала в реликтовом излучении везде, где мы исследовали", – поделился геофизик Эдвард Гарнеро из Университета штата Аризона.

По данным ученых, толщина обнаруженного материала варьируется от нескольких километров до десятков километров. Скорее всего это океаническая кора, которая за миллионы лет с момента своего существования оказалась глубоко под землей. Исследователи не исключают, что речь может идти не только об океаническом дне, но о какой-то другой структуре, но именно гипотеза о дне пока господствует.

Существует также предположение, что обнаруженная океаническая кора могла быть обернути вокруг всего ядра. Но из-за того, что она очень тонкая, определить это пока не удается. Предстоящие сейсмические исследования должны ответить на эти вопросы.

Одним из методов, которые могут помочь геологам, является изучение движения тепла от более горячего и более плотного ядра в мантию. Различия в составе между этими двумя слоями более значительны, чем различие между твердыми поверхностными породами и воздухом над ними в той части, где мы живем. "Наше исследование устанавливает важные связи между мелкой и глубокой структурой Земли и общими процессами, управляющими нашей планетой", – говорит Хансен.

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