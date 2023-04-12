NASA удалось сфотографировать последствия одного из самых мощных взрывов во Вселенной: зрелище поражает
Космическому телескопу NASA имени Джеймса Вебба (JWST) удалось сфотографировать невероятное зрелище, вызванное одним из самых мощных взрывов во Вселенной, произошедших около 340 лет назад. Речь идет об остатках звезды, существовавшей в созвездии Кассиопеи.
Об особенностях сделанного телескопом NASA снимка рассказывает издание Inverse. В 2004 году последствия взрыва также фотографировал телескоп Hubble, но его снимок не идет в сравнение со сделанным JWST. На сделанном фото видно, как пылевые остатки от разрушительной гибели гигантской звезды светятся огненно-оранжевым и красным цветом при столкновении с межзвездной пылью (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Остатки катастрофической предсмертной агонии гигантской звезды получили название Кассиопея А и находятся в 11 000 световых лет от Земли. Ученые изучают их, чтобы восстановить данные о жизнь и смерть пропавшей звезды.
Взрыв произошел около 340 лет назад, когда гигантская звезда сожгла свое последнее горючее, и без давления ядерного синтеза, противостоящего сокрушительному весу звезды, ее внешние слои в мгновение ока коллапсировали внутрь. Это повлекло за собой один из самых больших и мощных взрывов во Вселенной, который изверг содержимое звезды в космос.
В результате этого взрыва образовалась сверхновая, которая, в частности, интересна тем, что является самой новой в нашей галактике.
Сегодня облако газа и пыли, которое когда-то было звездой, уже достигло ширины около десяти световых лет и расширяется дальше. Вследствие того, что внешний край сверхновой сталкивается с оболочкой из более холодного газа и пыли, когда-то окружавшей звездную систему, образуются пульсации оранжевого и красного цвета, которые можно увидеть на фотографии, сделанной с помощью Инструмента среднего инфракрасного диапазона.
Несмотря на то, что фото цветное, на самом деле оно было сделано в инфракрасном спектре, а затем переведено в цвета, которые наши глаза на самом деле могут видеть.
Астрономы надеются, что новые данные JWST, которые будут соединены с данными, полученными в результате долгих лет космических наблюдений, дадут некоторые подсказки о том, как галактики, подобные нашей, получают свои запасы пыли и тяжелых элементов, необходимых для формирования планет и жизни.
"Трудно объяснить происхождение этой пыли, не обращаясь к сверхновым звездам, которые выбрасывают большое количество тяжелых элементов в космос", – говорится в заявлении Европейского космического агентства.
В результате таких взрывов по галактике распространяются "такие элементы, как кальций, содержащийся в наших костях, и железо – в нашей крови", а также другие элементы, которые создают новые поколения звезд и планет.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, потрясший весь космос.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.