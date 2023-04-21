Астрономы NASA обнаружили настоящие 'звезды смерти', способные уничтожать жизнь на планетах

Взрыв сверхновой может полностью уничтожить жизнь на планете, похожей на Землю, если она находится на расстоянии 160 световых лет. Причиной катастрофических последствий является рентгеновское излучение, которое может атаковать планету десятилетиями после взрыва.

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Такое открытие удалось сделать астрономам, следившим за 31 сверхновой и последствиями их образования. Статья об этом опубликована в журнале The Astrophysical Journal. Таким образом сверхновые, об опасности которых учены знали и раньше, теперь превратились в нечто схожее со звездой смерти из фантастической саги "Звездные войны". Только если звезда смерти Дарта Вейдера уничтожала планету целиком, то сверхновые просто лишают ее всей существующей жизни.

Для исследований была использована рентгеновская обсерватория NASA "Чандра", телескопы миссий Swift и NuSTAR, а также XMM-Newton Европейского космического агентства.

Убийца жизни на планетах

Удалось установить, что основную угрозу представляет ударная волна, образующаяся в результате взрыва сверхновой. Эта волна ударяет по плотному газу, окружающему сверхновую, что приводит к выбрасыванию в космос большой дозы рентгеновского излучения.

По данным ученых, рентгеновское излучение может достичь землеобразной планеты, на которой существует жизнь, спустя месяцы или годы после самого взрыва. Оно будет настолько интенсивным, что может полностью уничтожить жизнь на планете, особенно ввиду того, что продолжаться такая "атака" может десятилетиями.

Что касается того, какой длинны может достигать смертельная волна радиации, то ученые только делают предположения. Они точно знают, что сверхновые, за которыми они наблюдали, ударили по экзопланетам, расположенным на расстоянии около 160 световых лет от них.

Ученые и раньше знали об опасности, которую представляют сверхновые. Известно, что опасно интенсивное излучение, которое производит сверхновая в дни и месяцы после взрыва. Еще одну угрозу представляют энергичные частицы, прилетающие через сотни и тысячи лет после самого взрыва.

Как удалось установить, рентгеновское излучение способно серьезно изменить химический состав атмосферы планеты, похожей на Землю, а также может уничтожить озоновый слой, защищающий жизнь на планете от опасного ультрафиолетового излучения звезды-хозяйки.

Впоследствии влияние сверхновой и усиление ультрафиолетового излучения от звезды-хозяйки приведет к тому, что на экзопланете образуется большое количество двуокиси азота. Это приведет к коричневой дымке в атмосфере.

Опасность для Земли

В отчете NASA по наблюдениям астрономов отмечают, что существуют убедительные доказательства того, что Земля в свое время также подвергалась воздействию сверхновой. В частности, доказательствами этого являются радиоактивные типы железа, обнаруженные в разных местах по всей Земле.

Ученые предполагают, что взрывы сверхновых происходили недалеко от Земли от 2 до 8 миллионов лет назад. По оценкам исследователей, эти сверхновые находились на расстоянии от 65 до 500 световых лет от Земли.

Пока же Земля и Солнечная система находятся в безопасном пространстве с точки зрения потенциальных взрывов сверхновых. Однако это не касается других планет в Млечном Пути. В том числе и тех, что расположены в так называемой галактической зоне жизни, где должны существовать условия, благоприятные для развития жизни.

По данным NASA, самые близкие к Земле звезды, которые могут превратиться в сверхновые, это Бетельгейзе и Антарес. Обе находятся на расстоянии более 400 световых лет. Но само преобразование состоится в следующие несколько миллионов лет, так что у человечества есть время подготовиться.

Больше исследований

Поскольку рентгеновские наблюдения сверхновых малочисленны, особенно тех, которые сильно взаимодействуют с окружающей средой, авторы исследования призывали продолжать наблюдение за сверхновыми в течение месяцев и лет после взрыва.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что NASA удалось сфотографировать последствия взрыва сверхновой в созвездии Кассиопеи.

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