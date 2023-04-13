NASA обнаружило объект, который в 10 млн раз ярче Солнца: его существование не поддается объяснению

Космический объект M82 X-2, который относится к тем, что ученые называют сверхсветовым источником рентгеновского излучения (на английском ultraluminous X-ray sources или ULX) сияет примерно в 10 миллионов раз ярче, чем Солнце. Наблюдающие за ним ученые озадачены, поскольку, согласно всем законам физики, такой объект должен был бы взорваться, но не делает этого.

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О наблюдении за таким объектом с помощью рентгеновского телескопа NuSTAR ученые рассказали в журнале The Astrophysical Journal. Астрофизики отметили, что наблюдаемый ULX нарушает физический закон, который называется пределом Эддингтона. Суть этого закона состоит в том, что существует взаимосвязь между яркостью объекта и его массой. Поэтому, когда показатель яркости объекта превышает данные о его массе, такой объект должен взорваться.

Однако ULX, за которыми наблюдают ученые, как отметили в NASA "регулярно превышают этот предел в 100-500 раз, оставляя ученых озадаченными".

Новые наблюдения подтвердили, что M82 X-2, безусловно, слишком яркий. Ранее ученые даже предполагали, что имеют дело с иллюзией экстремальной яркости, но новое исследование показывает, что это не так – эта ULX действительно значительно нарушает границу Эддингтона.

Первоначально ученые считали, что ULX могут быть черными дырами, но M82 X-2 является нейтронной звездой – то есть мертвым ядром такой звезды, как Солнце.

Нейтронная звезда является настолько плотным объектом, что гравитация на ее поверхности примерно в 100 триллионов раз сильнее гравитации на Земле. Это означает, что любой объект, который под действием гравитации попадет на поверхность мертвой звезды, спровоцирует взрыв.

Как объясняют в NASA, кусочек зефира на поверхности нейтронной звезды повлечет за собой взрыв, который будет равен взрыву тысячи водородных бомб.

Ученые узнали, что яркое свечение, которым отличается M82 X-2 происходит вследствие того, что ULX чрезвычайно прожорлив и ежегодно потребляет около 1,5 массы Земли, высасывая ее из соседней звезды. Когда вещество из звезды попадает на поверхность нейтронной звезды, его достаточно, чтобы создать чрезвычайную яркость.

Исследователи убеждены, что если бы M82 X-2 существовала по закону предела Эддингтона, она бы уже взорвалась, но на этом объекте происходит нечто, позволяющее нарушать этот предел.

Астрономы предполагают, что интенсивное магнитное поле нейтронной звезды видоизменяет ее атомы, позволяя звезде оставаться целой, даже несмотря на то, что она становится все ярче и ярче.

"Эти наблюдения позволяют нам увидеть эффекты этих невероятно сильных магнитных полей, которые мы никогда не смогли бы воспроизвести на Земле с помощью современных технологий", – рассказал о наблюдении автор исследования, астрофизик из Астрономической обсерватории Кальяри в Италии Маттео Бачетти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, потрясший весь космос.

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