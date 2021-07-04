В NASA показали, как выглядит цунами внутри черной дыры. Фото

Ученые продемонстрировали, как выглядит цунами внутри черной дыры. Для этого они использовали компьютерное моделирование.

Благодаря ему они выяснили, что в черных дырах есть структуры наподобие цунами, которые формируются из-за выхода газа из-под влияния гравитационного притяжения. Фото моделирования опубликовало американское аэрокосмическое агентство NASA в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Исследователи отметили, что газ, покидающий гравитационное притяжение сверхмассивной черной дыры, образует структуры, схожие с цунами.

Видео дня

Черная дыра теряет контроль над материей, которая ее окружает. Холодная атмосфера, вращающаяся вокруг диска, может формировать волны, как на поверхности океана. Из-за взаимодействия с горячими ветрами, температура которых может в 10 раз превышать температуру Солнца, волны превращаются в спиралевые вихри, а их высота может достигать 10 световых лет над диском.

На обнародованном снимке показана покрытая пылью сверхмассивная черная дыра. Рентгеновские лучи высокой энергии от диска, который ее окружает, взаимодействует с газом и вызывает кроме цунами вихревую дорожку Кармана. Последнее названо в честь исследователя Лаборатории реактивного движения NASA физика Теодора фон Кармана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые впервые показали, как черная дыра пожирает нейтронную звезду. Такое явление наблюдалось два раза в январе 2020 года с разницей в 10 дней и в каждом случае нейтронная звезда была, вероятно, полностью поглощена черной дырой.