Ученые впервые показали, как черная дыра пожирает нейтронную звезду. Фото

Астрономы Института гравитационно-волновой астрономии Бирмингемского университета впервые в истории обнаружили гравитационные волны от столкновения черной дыры и нейтронной звезды. Такое явление наблюдалось два раза в январе 2020 года с разницей в 10 дней и в каждом случае нейтронная звезда была, вероятно, полностью поглощена черной дырой.

Об этом сообщает Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в журнале Astrophysical Letters. Отмечается, что гравитационные события были зафиксированы астрофизиками 5 и 15 января 2020 года с помощью сети детекторов LIGO–Virgo для наблюдения за гравитационно-волновыми сигналами. Они получили названия GW200105 и GW200115 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Эти события можно назвать беспрецедентными, так как астрономы долгое время искали нейтронные звезды вокруг черных дыр в Млечном Пути, но не находили. Слияния, о которых идет речь, обнаружили за пределами нашей Галактики.

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Эти открытия помогут ученым лучше понять, как формируются эти двойные системы – пара черной дыры и нейтронной звезды.

"Гравитационно-волновая астрономия достигла еще одной вехи", – сказала доктор Патриция Шмидт.

Ранее ученые регистрировали только последствия слияния черной дыры с другой черной дырой или нейтронной звезды с другой нейтронной звездой. Подобно камню, брошенному в пруд, столкновения звездных тел испускают гравитационные волны, распространяющиеся в космос на невообразимые расстояния по ткани пространства-времени – явление, предсказанное Альбертом Эйнштейном в 1916 году. Однако до конца 2015 года существование гравитационных волн не было подтверждено.

"Это первый раз, когда ученые наблюдают за событием подобного рода, и это показывает, почему продолжение финансирования этого исследования имеет жизненно важное значение для улучшения нашего понимания Вселенной", – подчеркнул профессор Грэхем Блэр.

Напомним, ранее ученые из США обнаружили черную дыру, ближе всего расположенную к Солнечной системе. При этом объект является наименьшим из всех известных подобных – настолько, что не вписывается в существующую классификацию и для него придется придумывать новую категорию. Авторы открытия назвали карликовую черную дыру Единорогом – за ее уникальность и расположение.

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