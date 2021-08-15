В Китае найдено место крупнейшей космической катастрофы в истории человечества

В округе Илань провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая был обнаружен ударный кратер от самого мощного удара астероида из когда-либо наблюдаемых современными людьми. Он образовался около 49 тысяч лет назад в эпоху появления человека разумного и может считаться крупнейшей космической катастрофой в истории современного человечества.

Как сообщает South China Morning Post, по всему миру было обнаружено множество ударных кратеров, но большинство из них образовались задолго до появления homo sapiens – 300 000 лет назад. При этом 100-метровый астероид, след которого нашли в Китае, был намного меньше того 10-километрового, который уничтожил динозавров. Некоторые из результатов исследования были опубликованы в журнале Meteoritics and Planetary Science.

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Однако ученые считают, что он двигался с гораздо большей скоростью и упал вертикально, а вызванный им взрыв был в 500–2000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Это небесное тело генерировало смертельную жару и ударные волны, достаточно мощные, чтобы расплавить гранит, превратив его в стекло, и опустошить территорию в радиусе десятков километров. Дыра, образованная при его падении была глубиной 579 метров, что почти в полтора раза превышает высоту Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

"Кратер такой молодой, а образцы бурового снаряда такие свежие, что это было почти как событие, которое произошло вчера", – сказал профессор Чен Мин, ведущий ученый из Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук.

При этом озадачила ученых форма кратера, поскольку такие удары обычно оставляют отверстие в форме чаши с гораздо большим диаметром по сравнению с глубиной. Например, кратер Чиксулуб в Мексике, который, как считается, был образован астероидом, уничтожившим динозавров, имеет ширину 150 км и глубину 20 км. А вот кратер Илань имеет ширину около 1,85 км и намного меньше других кратеров.

"Илань – самый глубоко сформированный кратер, который мы когда-либо видели", – сказал Чен.

Это отверстие было идентифицировано по спутниковым снимкам более 20 лет назад, но его изучение началось только в 2019 году.

Во времена падения астероида в регионе могли жить люди. Возможно, если бы не произошла это катастрофа, история Земли и человечества сложилась бы совсем по-другому.

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