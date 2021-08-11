NASA запускает миссию по изучению астероида, который может сделать миллиардерами всех жителей Земли

NASA запускает миссию под названием Psyche по изучению астероида Психея 16. Он содержит в себе драгоценных металлов на сумму более $10 000 квадриллионов.

Об этом пишет The Independent. Если бы разделить эти металлы между человечеством, то каждый на Земле стал бы миллиардером.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy к астероиду обойдется в $117 млн, управление миссией возложено на Лабораторию реактивного движения NASA.

Миссию хотели запустить в октябре 2023 года, но старт с комплекса LC-39A на мысе Канаверал в штате Флорида состоится раньше – в августе 2022-го. Ракета прибудет к астероиду четыре года спустя, в начале 2026 года.

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Психея – крупный астероид, богатый на железо и никель. Его масса – около 1% от массы всех тел в поясе астероидов. Возможно, это ядро древней планеты. Открыт весной 1852 года между Марсом и Юпитером, назван в честь олицетворения души в древнегреческой мифологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA ищет людей для симуляции изолированной жизни на Марсе. В отборе могут принять участие граждане США в возрасте 30-55 лет. Первая миссия будет длиться один год.