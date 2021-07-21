В Британии нашли метеорит возрастом в 4,6 млрд лет – 'свидетель' рождения Солнечной системы

В Великобритании обнаружили метеорит, возраст которого около 4,6 млрд лет. По мнению ученых, этот метеорит является остатком космического мусора, оставшегося после рождения Солнечной системы.

Как сообщает Daily Mail, метеорит пролетел в космосе до нашей планеты более 110 миллионов миль от главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Обломки метеорита обнаружили недалеко от поселка Вудманкот, Англия.

Отмечается, что фрагмент бесценного угольно-черного объекта, шириной не более двух дюймов (5,08 см) является частью метеорита, чей 300-грамовый кусок нашли в соседнем селе Уинчкомб.

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Ученые полагают, что найденный кусок метеорита может ответить на вопросы о том, как зародилась жизнь на Земле. Отмечается, что космический камень является редким примером углеродистого хондрита, типа метеорита, который часто содержит биологический материал. К этой классификации относятся менее 5% метеоритов, падающих на Землю.

"Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах. Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь", – сказал Дерек Робсон, директор по астрохимии в Восточно-английской организации астрофизических исследований (EAARO).

На данный момент ученые обнаружили, что метеорит никогда не подвергался сильным космическим столкновениям, которые испытывали самые древние космические обломки, когда они сталкивались друг с другом, создавая планеты и луны нашей Солнечной системы.

По их мнению, метеорит, возможно, содержит "ранее неизвестный химический состав" или физическую структуру, которую раньше никогда не видели в других записанных образцах.

"Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая с трещинами", – добавил Шон Фаулер, специалист по оптической и электронной микроскопии в Центре изучения материалов Лафборо (LMC).

Было установлено, что основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами, которые, например, могут быть минералами, такими как магнетит или кальцит.Daily Mail

"Но состав отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные нами метеориты", – резюмировали исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, найден метеорит, который может раскрыть тайну происхождения жизни на Земле.