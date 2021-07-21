В Британии нашли метеорит возрастом в 4,6 млрд лет – "свидетель" рождения Солнечной системы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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В Британии нашли метеорит возрастом в 4,6 млрд лет – 'свидетель' рождения Солнечной системы

В Великобритании обнаружили метеорит, возраст которого около 4,6 млрд лет. По мнению ученых, этот метеорит является остатком космического мусора, оставшегося после рождения Солнечной системы.

Как сообщает Daily Mail, метеорит пролетел в космосе до нашей планеты более 110 миллионов миль от главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Обломки метеорита обнаружили недалеко от поселка Вудманкот, Англия.

Отмечается, что фрагмент бесценного угольно-черного объекта, шириной не более двух дюймов (5,08 см) является частью метеорита, чей 300-грамовый кусок нашли в соседнем селе Уинчкомб.

Метеорит, найденный в Англии
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Ученые полагают, что найденный кусок метеорита может ответить на вопросы о том, как зародилась жизнь на Земле. Отмечается, что космический камень является редким примером углеродистого хондрита, типа метеорита, который часто содержит биологический материал. К этой классификации относятся менее 5% метеоритов, падающих на Землю.

"Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах. Возможность идентифицировать и подтвердить присутствие таких соединений из материала, существовавшего до рождения Земли, будет важным шагом к пониманию того, как зародилась жизнь", – сказал Дерек Робсон, директор по астрохимии в Восточно-английской организации астрофизических исследований (EAARO).

Место падения метеорита

На данный момент ученые обнаружили, что метеорит никогда не подвергался сильным космическим столкновениям, которые испытывали самые древние космические обломки, когда они сталкивались друг с другом, создавая планеты и луны нашей Солнечной системы.

По их мнению, метеорит, возможно, содержит "ранее неизвестный химический состав" или физическую структуру, которую раньше никогда не видели в других записанных образцах.

"Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая с трещинами", – добавил Шон Фаулер, специалист по оптической и электронной микроскопии в Центре изучения материалов Лафборо (LMC).

Ученые изучили метеорит

Было установлено, что основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами, которые, например, могут быть минералами, такими как магнетит или кальцит.Daily Mail

"Но состав отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные нами метеориты", – резюмировали исследователи.

Метеорит под микроскопом

Как сообщал OBOZREVATEL, найден метеорит, который может раскрыть тайну происхождения жизни на Земле.