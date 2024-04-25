В чем загадка Бермудского треугольника: учёные выдвинули свою версию

Участок моря между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами стал известен благодаря зловещей мистичности в середине 20 века – в ней якобы исчезали лодки и самолеты. Особенно знаковым инцидентом стало исчезновение рейса 19 – группа из пяти бомбардировщиков ВМС США, выполнявших учебную миссию в 1945 году.

В течение следующих десятилетий кораблекрушения и крушения самолетов часто приписывали разрушительным силам так называемого Бермудского треугольника. Но в 1975 году Ларри Куше опубликовал книгу, в которой развенчал эту легенду, пишет Science Focus.

Автор утверждает, что данные о треугольнике были неточными, преувеличенными или непроверенными. Он пришел к выводу, что количество инцидентов в этом районе не сильно отличалось от какой-либо другой части океана.

В течение многих лет люди выдвигали ряд объяснений этих случаев – как естественных, так и сверхъестественных. Некоторые обвиняли в этом технологии, оставшиеся от Атлантиды. Другие утверждали, что треугольник является местом пространственно-временного искривления, засасывающего объекты в параллельную вселенную.

Одно из самых удивительных естественных объяснений состоит в том, что пузырьки метана, выпущенные с морского дна, опрокидывали корабли. Однако исследования Геологической службы США не зафиксировали значительных выбросов метана за последние 15 000 лет.

Высокая частота ураганов в регионе могла иметь серьезные последствия в эпоху, когда точное прогнозирование позволяло пилотам и капитанам избегать плохой погоды.

Недавнее исследование предположило, что сближающиеся штормы способны генерировать волны высотой до 30 м, которые могут потопить даже большие лодки. Лабораторное моделирование подтвердило способность таких волн поглотить корабли, но нет никаких доказательств того, что они действительно возникают в Бермудском треугольнике.

Некоторые утверждают, что магнитные аномалии заставляли моряков и пилотов, ориентировавшихся по компасу, отклоняться от курса. Хотя таких аномалий не обнаружено, в начале 20-го века настоящий географический север и магнитный север в Бермудском треугольнике совпали, что могло привести к навигационным ошибкам.

Следует отметить, что береговая охрана США не выделяет никаких специфических опасностей в Бермудском треугольнике, а в списке наиболее опасных для судоходств вод этот регион не фигурирует.

Несмотря на большую интенсивность воздушного и морского движения, а также частые ураганы, в этой зоне не наблюдается статистически необычное количество аварий и катастроф.

Истинная причина, почему эта легенда оказалась стойкой, более приземлена. Людей естественно влечет таинственность, поэтому первые сообщения об исчезновении людей привлекли широкое внимание.

Как только миф утвердился, репортеры поспешили приписать новые крушения таинственным силам Бермудского треугольника. В последние годы ажиотаж утих, возможно, потому, что современные технологии позволяют нам отслеживать океанское и воздушное движение с большей точностью.

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