"Море дьявола": три жуткие тайны Бермудского треугольника, озадачившие мир

Бермудский треугольник, который еще называют морем или треугольником дьявола, – это условная область в Атлантическом океане между Майами (штат Флорида, США), Пуэрто-Рико и Бермудскими островами (заморская часть Соединенного Королевства Великобритании). Существует распространенное мнение об "аномальности" этого места или даже его "опасности".

Впрочем, в исследовании 2013 года Всемирный фонд природы определил 10 самых опасных вод мира для судоходства – и Бермудский треугольник в этот перечень не вошел. Ученые не отрицают, что в этом районе действительно происходили жуткие авиакатастрофы или кораблекрушения, однако на самом деле количество предполагаемых исчезновений относительно незначительно, если учитывать количество судов и воздушных бортов, которые регулярно проходят через Бермудский треугольник.

Загадки Бермудского треугольника

Инцидент с кораблем "Мария Селеста"

Мистики говорят об этом случае как об одном из самых загадочных морских исчезновений. Подобные истории часто обрастают непроверенными деталями.

Известно, что американское торговое судно "Мария Целеста" вышло из порта в Нью-Йорке 7 ноября 1872 года и направлялось в Геную (Италия). 4 октября его обнаружила канадская бригантина Dei ​​Gratia примерно в 400 милях к востоку от Азорских островов. Никого из людей на корабле не было, единственная спасательная шлюпка отсутствовала, а ценный груз в 1700 баррелей был нетронутым.

На протяжении десятилетий отсутствие точных фактов только стимулировало предположения о том, что могло произойти. Теории варьировались от мятежа и нападения пиратов до атаки морских монстров или смертоносных водяных смерчей.

Капитан "Марии Целесты" Бенджамин Брег, его жена, их двухлетняя дочь и команда из семи человек пропали бесследно.

Кстати, сам корабль продолжил службу новым владельцам. В 1885 году капитан "Марии Целесты" намеренно разбил ее у берегов Гаити для попытки мошенничества со страховкой.

Исчезновение судна "Циклоп"

Это американское судно назвали в честь персонажа греческой мифологии. Его построили для ВМС США за несколько лет до начала Первой мировой войны.

Примерно 4 марта 1918 года корабль бесследно исчез в районе Бермудского треугольника. Судьба самого "Циклопа" и 306 человек, членов экипажа и пассажиров на его борту, доподлинно не установлены.

16 февраля 1918 года корабль покинул порт Рио-де-Жанейро и направился в сторону Североатлантических штатов. Последний раз его видели в районе Барбадоса, где он сделал внеплановую остановку.

"Циклоп" перевозил около 10000 тонн марганцевой руды, что несколько превышало его максимальную грузоподъемность. В то же время расследование в Рио показало, что груз корабля якобы был загружен и закреплен должным образом.

Экипаж не подавал никаких тревожных сигналов – кажется, что "Циклоп" просто исчез. Несмотря на тщательные поиски ни следов, ни обломков, ни тел обнаружено не было.

Были высказаны предположения о том, что корабль могла потопить немецкая подводная лодка, но Германия опровергла эту версию. Также заявлялось о возможном шторме или аварийной ситуации на корабле. Однозначного ответа следствие не дало.

Падение MU-2B

15 мая 2017 года частный турбовинтовой самолет Mitsubishi MU-2 должен был доставить основательницу и генерального директора компании Skylight group Дженнифер Блумер, а также двух ее маленьких сыновей трех и четырех лет в город Тайтусвилл (штат Флорида, США) из аэропорта "Боринкен" (Пуэрто-Рико). За штурвалом сидел пилот Нейтан Ульрих.

Взлет прошел хорошо, однако когда воздушное судно достигло высоты в 8000 метров, оно внезапно исчезло с радаров.

Поисково-спасательная команда работала в предполагаемом районе авиакатастрофы 30 часов, прежде чем найти первые обломки в воде в 15 милях к востоку от Эльютеры на Багамах. Тела пилота и трех пассажиров обнаружить так и не удалось.

Вероятной причиной ЧП названо "умышленный полет пилота в зону известного обледенения и конвективной грозовой активности, повлекший за собой потерю управления самолетом".

Объяснение "феномена" Бермудского треугольника от ученых

Австралийский ученый Карл Крузельницкий не поддерживают сверхъестественную репутацию Бермудского треугольника. По его мнению, чрезвычайные происшествия в этом районе – это всего лишь отражение теории вероятности.

Национальная ассоциация океанических и атмосферных исследований США придерживается такого же мнения. В ее отчете за 2010 год сказано: "Нет никаких доказательств того, что загадочные исчезновения происходят в Бермудском треугольнике с большей частотой, чем в любом другом крупном, активно посещаемом районе океана".

Крузельницкий в комментарии The Independent объяснял, что сама интенсивность движения в довольно сложном для навигации районе показывает, что "количество [кораблей и самолетов], пропадающих в Бермудском треугольнике, такое же в процентном отношении, как и в любой другой точке мира".

Как ранее писал OBOZ.UA, коллапс в системе течений Атлантического океана, регулирующих глобальный климат, может произойти гораздо быстрее, чем предполагали ученые. Исследователи говорят, что это "плохая новость для климатической системы и человечества", ведь прекращение циркуляции этих течений может изменить погоду по всему миру.

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