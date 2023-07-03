Умерли мгновенно, ничего не поняв: физик объяснил, как именно погиб батискаф 'Титан'

Батискаф "Титан", потерпевший крушение во время спуска к затонувшему "Титанику", погиб буквально за мгновение. Находившиеся внутри подводного аппарата люди, скорее всего, даже не осознали, что произошло.

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Об этом Northeastern Global News рассказал профессор физики Северо-Восточного университета Арун Бансил. По данным Береговой охраны США "Титан" потерпел катастрофические разрушения в результате имплозии.

Как пояснил ученый, имплозия – это взрыв, который происходит наоборот, поскольку вся его сила устремлена внутрь, а не наружу.

"Когда подлодка находится глубоко в океане, на ее поверхность действует сила, обусловленная давлением воды. Когда эта сила становится больше, чем может выдержать корпус, происходит мощная имплозия", – рассказал Бансил.

Говоря о том, что такое катастрофическое событие могло означать для пятерых людей, находившихся внутри батискафа, профессор предположил, что все произошло настолько быстро, что они даже не поняли, что находятся в смертельной опасности.

"Имплозии, как и взрывы, очень сильны. Когда корпус разрывается на части под огромным внешним давлением, высвобождается большое количество энергии, и пять пассажиров погибли бы мгновенно. Они бы не почувствовали боли и не поняли, что произошло", – убежден физик.

Бансил предполагает, что основной причиной трагедии могло стать использование в конструкции судна углеродных волокон. Он объясняет, что для подводных аппаратов ключевой является конструкция корпуса, которая противостоит огромному внешнему давлению воды, пытающейся раздавить батискаф.

По данным BBC, на глубине 3800 метров, где лежат остатки "Титаника", давление составляет около 40 МПа, что в 390 раз превышает давление на поверхности.

"Значительная часть существующих технологий базируется на стали, титане и алюминии. Поведение этих материалов в условиях экстремальных нагрузок хорошо изучено. Однако корпус "Титана" имел экспериментальную конструкцию", – отметил профессор.

Речь идет о том, что корпус был сделан с использованием углеродного волокна и только укреплен титаном. Преимущество углеволокна в том, что оно легче титана или стали, поэтому конструкторы могли оставить внутри батискафа больше пространства для пассажиров.

Однако, как отмечает Бансил, свойства углеродных волокон для глубоководных применений "не очень хорошо изучены".

"Оно может внезапно треснуть и сломаться", – говорит ученый.

Профессор физики также предполагает, что "Титан" мог испытать "усталость корпуса", ведь это было уже не первое его глубоководное погружение.

"(Это) могло… сделать его более склонным к катастрофическому разрушению", – убежден ученый.

Немецкое интернет-издание BILD ранее смоделировало имплозию "Титана".

Как рассказывал OBOZREVATEL, трагедия с "Титаном" произошла 18 июня, когда батискаф отправился на исследование "Титаника". Обломки подводного аппарата обнаружили только 22 июня. Все подробности этой истории можно почитать здесь.