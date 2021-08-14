Украинские школьники представили изобретения для усиления обороноспособности государства. Фото

Украинские школьники на Международном оборонном инвестиционном форуме представили проекты, призванные укрепить обороноспособность Украины. В частности, подростки разработали макеты квадрокоптера-миноискателя и робототехнического комплекса для обезвреживания мин и сбора осколков.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома". Сами изобретатели рассказали подробнее о своих разработках.

Так, ученик 10-го класса Политехнического лицея НТУУ "Киевский политехнический институт" Игорь Клименко представил квадрокоптер-миноискатель. Устройство призвано найти мину – и через GPS-сигнал обозначить на карте ее точные координаты, а также на самой территории – путем распыления краски.

"Квадрокоптер перемещается с помощью инфракрасного передатчика по запланированной траектории, находит металлические объекты, передает сигнал на компьютер, программа рассчитывает их точные координаты – и передает саперу. Благодаря этому изобретению саперы не рискуют своей жизнью во время разминирования территории", – поделился Клименко.

Видео дня

Школьник отметил, что будет развивать проект и в дальнейшем: дрон будет не только находить, но и детонировать мины.

А вот ученик 11-го класса Политехнического лицея НТУУ "Киевский политехнический институт" Владимир Плита создал экономическую автоматизированную систему для разминирования и очистки от осколков территорий, которыми пользуются мирные жители.

Как пояснил сам изобретатель, робототехнический комплекс создан для разминирования больших площадей земли, полей и сельскохозяйственных угодий, на которых выращивают пищу.

"Комплекс оснащен тралом, что обезвреживает противопехотные мины, после чего собирает их осколки мощным электромагнитом", – рассказал Плита.

Кроме того, на форуме были представлены новые возможности для защиты бронетехники и вебплатформа для выявления киберпреступлений с надежной защитой от кибератак.

Отметим, мероприятие состоялось 12 августа в Национальном техническом университете Украины "КПИ" имени Игоря Сикорского. Его организатором и одним из ключевых участников стал Государственный концерн "Укроборонпром". Главная тема нынешнего мероприятия – перспективы развития оборонной промышленности в Украине на период до 2030 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: