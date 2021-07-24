13-летний киевский школьник несмотря на плохие прогнозы врачей стал изобретателем и победил в мировой олимпиаде

Киевский восьмиклассник сконструировал робота, который помогает бороться с коронавирусом, и победил в мировом конкурсе детей-изобретателей. Сегодняшний вундеркинд до 4 лет не разговаривал, а врачи ставили ему в детстве неутешительные прогнозы.

О юном украинском изобретателе рассказала в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы). Отмечается, что 13-летний ученик киевского лицея Платон Большаков получил золотую медаль на международной олимпиаде изобретателей в Малайзии за устройство, которое дезинфицирует поверхности и помогает в борьбе против COVID-19.

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Однако к своему успеху парень шел непростой дорогой – через отставание в развитии в раннем детстве и проблемы с речью. Помогли ему преодолеть трудности детские конструкторы. Ну и конечно же мама, которая не опускала рук и не сдавалась, услышав диагнозы врачей.

По совету специалистов, чтобы сын заговорил, женщина принялась развивать мелкую моторику его рук. Для этого она покупала ребенку множество разнообразных Lego и мальчик часами вместе с ней конструировал различные домики, машинки и устройства.

Женщина призналась, что посчитала, сколько примерно вложила денег в детские конструкторы – за эти средства можно было бы купить машину. Но ни на миг не жалеет о таких инвестициях в детское развитие, ведь они окупились не только олимпийским золотом, а в первую очередь здоровьем сына.

Сейчас Платон хорошо говорит, играет на пианино, рисует картины, занимается программированием и робототехникой. Его день расписан по часам, и он все успевает. Парень дважды подавал свое изобретение на Олимпиаду и дважды получал медали.

Однако, он уже не совсем доволен устройством и планирует его совершенствовать на летних каникулах хочет сделать его в 7 раз больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, девятиклассник из Днепра изобрел зарядное устройство, которое заряжает телефон от ходьбы. Во время движения прибор производит до пяти вольт напряжения, которой достаточно для подпитки аккумулятора смартфона.