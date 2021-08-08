В Британии создан беспилотник для спасения тонущих людей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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SERVITA

Студент университета Лафборо (Великобритания) Доминик Лезерленд разработал беспилотник для спасения тонущих людей. Устройство представляет собой дрон небольшого размера, который можно запускать над водой в опасных местах

Изобретение получило название SERVITA, сообщается на сайте университета. Оно наделено способностью определять местонахождение тонущего человека, при этом автоматически развертывая устройство для плавания.

Изобретение получило название SERVITA

Последнее надувается, соприкасаясь с водой, благодаря чему можно безопасно дождаться прибытия спасателей.

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Устройство оборудовано камерой прямой трансляции, системой GPS и специальным механизмом, позволяющим регулировать расположение камеры.

SERVITA может определять местонахождение тонущего, автоматически развертывая устройство для плавания

Создатель дрона-спасателя говорит, что его изобретение будет использовано спасателями и службами экстренной помощи тонущим людям.

"Этот продукт необходим для того, чтобы спасти жизнь слабых пловцов, когда спасение не может быть выполнено немедленно", – отмечает Доминик Лезерленд.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время учений Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море. Его удалось спасти силами Измаильского отряда Морской охраны.

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