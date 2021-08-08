В Британии создан беспилотник для спасения тонущих людей

Студент университета Лафборо (Великобритания) Доминик Лезерленд разработал беспилотник для спасения тонущих людей. Устройство представляет собой дрон небольшого размера, который можно запускать над водой в опасных местах

Изобретение получило название SERVITA, сообщается на сайте университета. Оно наделено способностью определять местонахождение тонущего человека, при этом автоматически развертывая устройство для плавания.

Последнее надувается, соприкасаясь с водой, благодаря чему можно безопасно дождаться прибытия спасателей.

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Устройство оборудовано камерой прямой трансляции, системой GPS и специальным механизмом, позволяющим регулировать расположение камеры.

Создатель дрона-спасателя говорит, что его изобретение будет использовано спасателями и службами экстренной помощи тонущим людям.

"Этот продукт необходим для того, чтобы спасти жизнь слабых пловцов, когда спасение не может быть выполнено немедленно", – отмечает Доминик Лезерленд.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время учений Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море. Его удалось спасти силами Измаильского отряда Морской охраны.