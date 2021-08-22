Ученые создали новый вид контрацепции из антител, блокирующих сперматозоиды

Ученые из США заявили, что создали антитело, которое является альтернативой гормональным средствам женской контрацепции. Опыты показали его эффективность на уровне 99,9% в отлавливании сперматозоидов.

Новое исследование описано в журнале Science Translational Medicine. Как отмечают специалисты, предыдущие работы показали существование антител, способных делать некоторых женщин бесплодными.

Образцы некоторых из этих антител ученые взяли у женщин-добровольцев. Они удалили антигенсвязывающие компоненты, которые использовали для создания антитела IgG. Последнее обнаружило склонность к связыванию со спермой.

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При этом ученые добавляли разное количество компонентов к IgG и вводили плазмиды с данными антителами в эмбриональные клетки человека, что способствовало росту новых клеток IgG с сконструированными компонентами.

Впоследствии специалисты испытали такие клетки в чашке Петри (сосуд для исследований клеточной культуры, – ред.) и выяснили, что они в десять раз лучше отлавливают сперматозоиды, чем исходные, взятые у женщин-добровольцев.

Затем исследователи испытали созданные антитела на овцах с введением им человеческой спермы. Через две минуты они собрали образцы и подсчитали количество подвижных сперматозоидов – снижение составило 99,9% по сравнению с контрольными группами.

По словам ученых, необходимо провести дополнительные исследования. На следующем этапе они планируют выяснить, будут ли разработанные антитела вести себя так же в женском влагалище.

Как известно, в настоящее время существуют два основных варианта контрацепции: блокирующие средства (презервативы или внутриматочные спирали) и гормоны в виде инъекций или таблеток. И первый, и второй имеют свои недостатки, которые приводят к проблемам с женским здоровьем. В своей новой работе ученые обнаружили третью альтернативу – применение антител.

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