В Австралии обнаружили останки 'дракона', размах крыльев которого достигал 7 метров. Фото

В Австралии обнаружили останки птерозавра, размах крыльев которого достигал 7 метров. Древний "дракон" жил на Земле около ста миллионов лет назад.

Как пишет Eeurek Alert, находку сделали на северо-востоке страны в штате Квинсленд. Палеонтологи нашли части черепа динозавра.

"Это больше всего похоже на настоящего дракона. Новый птерозавр, которого мы назвали Тапуннгака шави (Thapunngaka shawi), был устрашающим зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев", – рассказал палеонтолог из лаборатории динозавров Университета Квинсленда Тим Ричардс.

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Ученый рассказал, что только один только череп был чуть более одного метра в длину и содержал около 40 зубов. Такое строение скелета идеально подходило для ловли рыбы.

"Что точно ясно, так это то, что существо не похоже на птицу или даже летучую мышь. Птерозавры были успешной и разнообразной группой рептилий – самыми первыми позвоночными животными, которые наносили удар в полете", – говорил палеонтолог.

Найденный вид принадлежал к группе птерозавров, известных как ангангерианцы, которые населяли все континенты во второй половине эпохи динозавров. Птерозавры были прекрасно приспособленные к полету, имели тонкостенные и относительно полые кости. Учитывая эти приспособления, их окаменелые останки очень редки и плохо сохранились до нашего времени.

"Птерозавры плохо сохранились. Большинство из этих, вероятно, упало в море, когда они умерли, и были поглощены хищными животными. Многие из них никогда не достигли дна моря, чтобы начать процесс окаменения", – добавил Ричардс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в штате Орегон нашли останки динозавра возрастом 103 млн лет. Часть позвонка принадлежит одному из двух образцов динозавров, когда-либо найденных в штате.