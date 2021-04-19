Ученые скрестили клетки человека и обезьяны, вырастив химеру

В США ученые поместили стволовые клетки человека в эмбрионы обезьян и вырастили химерные образцы.

Как сообщает Cell, исследователи намерены таким образом изучить эволюцию. Также работа важна для разработки новых моделей человеческой биологии и изучения болезней.

Группа ученых из Института Солка в Калифорнии вырастили эмбрионы макак в лаборатории. После 6 дней в них поместили стволовые клетки человека. Уже через 24 часа 132 эмбрионов нашли человеческие клетки.

Однако вскоре выживаемость эмбрионов стала уменьшаться. И на 19-й день эксперимента были живы только три образца. При этом процент человеческих клеток в эмбрионах оставался высоким на протяжении всего периода их роста.

"Понимание того, какие пути вовлечены в химерную клеточную коммуникацию, позволит нам, возможно, повысить эффективность химеризма у вида-хозяина, который эволюционно более далек от человека", – рассказал один из авторов исследования Исписуа Бельмонте.

Биологи подчеркнули, что их эксперимент соответствует современным этическим и правовым принципам.

"Как бы ни были важны для науки эти результаты, не менее важно то, как мы провели эту работу, уделяя самое пристальное внимание этическим соображениям и тесно координируя свою работу с регулирующими органами", – добавил Бельмонте.

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