Ученые поняли, почему люди не могут найти жизнь на Марсе, и научили нейросеть искать ее

Человечество, вероятно, оказалось неспособным обнаружить признаки жизни на Марсе, просто потому, что промахнулось и искало не слишком тщательно. Понять это ученым помогли исследования, проводившиеся в чилийской пустыне Атакама.

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О результатах своих исследований и о том, как найти человечеству внеземную жизнь, ученые рассказали в своей работе, опубликованной в журнале Nature Astronomy, пишет Inverse.

На территории чилийской пустыни Атакама в древности было большое озеро Пайоналес, от которого сейчас остался мертвый пустырь. Даже визуально его сложно отличить от фотографий с Марса. Астробиолог Института SETI Кимберли Уоррен-Родс и ее коллеги проводили там поиски живых бактерий и обнаружили интересную тенденцию. Им удалось установить, что сообщества бактерий и других микроскопических организмов располагаются на крошечных клочках пригодного для жизни пространства, которое иногда может достигать лишь нескольких квадратных сантиметров.

За миллионы лет озеро Пайоналес высохло, оставив после себя соленую корку и несколько карманов подземного рассола, расположенных на границе между чилийской пустыней Атакама и плато Альтиплано.

Дно озера площадью более 100 квадратных километров имеет много общего с местами на Марсе, где ученые планируют искать доказательства существования внеземной жизни: холодное, соленое, сухое и пронизанное ультрафиолетовыми лучами из-за большой высоты над уровнем моря. Это далеко не самое гостеприимное место на Земле, но оно вполне пригодно для жизни сверхвыносливых микробов.

Когда Уоррен-Родс и его коллеги провели обследование куска древнего дна озера, они обнаружили, что только 9,2% обследованной ими территории пригодны для существования микроскопической жизни. Так что, если искать бактерии в неправильном месте, можно просто промахнуться.

Они заметили, что голая, плоская земля почти всегда была безжизненной, но соляные холмы высотой до метра были домом для жизни примерно в 40% случаев. Также колонии бактерий в 50% были обнаружены в полосах гипса высотой в несколько сантиметров. Эти два типа местности, вместе взятые, составляли всего около трети дна озера.

Для тех, кто будет искать жизнь на Марсе, такая статистика означает, что обнаружить внеземные бактерии будет очень сложно.

Когда же они начали изучать "микросреды", оказалось, что бактерии очень любят жить в залежах алебастра, очень пористого и порошкообразного вида гипса. Выяснилось, что даже небольшие участки алебастра были "почти повсеместно заселены". Внутренняя структура алебастра полна крохотных пор, идеально подходящих для удержания воды как можно дольше – и для транспортировки рассола вверх из-под земли.

Полученные данные исследователи использовали для обучения нейронной сети прогнозировать шансы найти жизнь в конкретном месте, от масштаба километров до сантиметров. Когда же нейросети предоставили для тестирования часть участка озера, ее прогноз по местонахождению бактерий оказался точным на 70-90%.

"В то время как случайный поиск дал 9,2% вероятности обнаружения биосигнатур, целенаправленный поиск, управляемый моделями машинного обучения, обеспечил до 87,5% вероятности обнаружения биосигнатур в первом образце", – написали исследователи.

В дальнейшем Уоррен-Родс и ее коллеги намерены также изучать и каталогизировать данные о других средах обитания на Земле, имеющих условное сходство с местами на Марсе. Далее все полученные данные будут вновь переданы нейросети, которую впоследствии можно будет использовать для поиска жизни на Марсе и других небесных телах – Титане, Энцеладе или Европе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о группе ученых, считающих, что обнаружили на фото с Марса признаки жизни на красной планете.

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