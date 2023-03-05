Многоножка, кораллы и грибы: ученые полагают, что нашли доказательства жизни на Марсе. Фото

Вероятно, человечество уже нашло жизнь на Марсе, но еще не осознало этого. Группа ученых утверждает, что они обнаружили на поверхности красной планеты окаменевшие губки, яйца червей, крабов, скорпионов и многое другое.

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Действительно ли это жизнь, которую мы искали, или просто игра нашего воображения, увлекшегося поиском живых форм, окончательно можно будет говорить только тогда, когда люди ступят на Марс или когда образцы вернутся на Землю, пишет The Telegraph. Тем не менее, ученые считают, что у них есть весомые доказательства.

"У нас есть фотографии грибов, которые вырастают из земли, увеличиваются в размерах, увеличиваются в количестве, как это видно из последовательных снимков", – рассказал доктор Рудольф Шилд из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), выступая от имени исследователей, опубликовавших четыре рецензированных статьи со своими выводами о жизни на Марсе в научных журналах.

Ученые полагают, что им удалось обнаружить на снимках окаменевшие губки, кораллы, яйца червей, водоросли, грибы, лишайники, креветок, крабов, морских пауков, скорпионов, зеленое свечение живых цианобактерий и даже полупрозрачную многоножку.

"У нас есть фотографии необычного образца, который, возможно, был в яме, а через два дня оказался за ее пределами. Является ли это доказательством? Доказательство потребовало бы, чтобы один из этих организмов подошел и лизнул камеру. Доказательство потребовало бы изъятия и непосредственного исследование", – подчеркивает ученый.

Богатейшим на окаменелости оказался кратер Гейла, расположенный вблизи экватора планеты. Ученые полагают, что раньше этот ударный кратер был большим озером.

Интригующим для ученых является то, что вероятные марсианские окаменелости очень похожи на земные, найденные в сланцевой формации Берджес-Шейл (Канадские Скалистые горы) в слое, возраст которого достигает 500 миллионов лет. На снимках с красной планеты есть признаки микробиолитов – скаловидных подводных структур, похожих на рифы, но полностью состоящих из миллионов микробов.

В исследовании, опубликованном в журнале Applied Cell Biology, ученые утверждают, что обнаружили на марсианских снимках полупрозрачные коконообразные яйца. Их диаметр составляет меньше миллиметра, а на одном конце виднеется отверстие. Ученые также заявили, что некоторые из этих коконов имеют "неидентифицированные выходящие и входящие в них образцы".

На марсианском Плато Меридиана, находящемся несколько севернее экватора, также были обнаружены грибовидные формы, похожие на земные грибы порховки, которые крепились к скалам с помощью стеблей и имели грибовидные шапки.

В статье в Journal of Astrophysics & Aerospace Technology утверждается, что отложения в кратере Гейла напоминают Кембрийский взрыв – период "биологического бума" на Земле, приведший к стремительному развитию разнообразия животных.

Авторы опубликованных работ убеждены, что окаменелости доказывают, что жизнь на Марсе когда-то существовала. Но есть ли она там сейчас – ученые не уверены.

Доктор Винченцо Риццо из Департамента геологии Национального исследовательского совета Италии считает, что разговоры о грибах или пауках "вряд ли заслуживают доверия".

Я считаю, что на сегодняшний день наличие микробиологических структур и окаменелостей водорослей следует считать установленным. Но как насчет живых организмов? Я видел только камни. Заявления о пауках и т.д. основываются только на морфологических аспектах, которые противоречат биологической эволюции, ожидаемой на Марсе", – утверждает Риццо.

Однако он не отрицает существование жизни на Марсе, поскольку недавно марсоходы зафиксировали беловатые пятна и вздутия, которые "могут быть грибковыми формами или лишайниками".

Подозрения о наличии жизни на Марсе возникли еще в 1950-х годах, когда в атмосфере планеты был обнаружен кислород, который мог образоваться в результате фотосинтеза.

Впоследствии, в 1976 году на Марс приземлились аппараты NASA "Викинг-1" и "Викинг-2", которые обнаружили образцы, похожие на водоросли и цианобактерии. Зонды также зафиксировали всплески метана, часто являющегося побочным продуктом жизнедеятельности организмов.

Сейчас открытие "викингов" пытается подтвердить марсоход Perseverance Rover, бурящий древнее марсианское озеро – кратер Езеро. Извлеченные образцы должны вернуться на Землю в 2033 году. Марсианские образцы в начале 2030-х годов также должен получить Китай.

Но, возможно, это все будет лишним, если Илону Маску удастся до конца десятилетия отправить пилотируемую миссию на красную планету.

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