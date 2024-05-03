Ученые показали, как выглядела женщина 75 тысяч лет назад. Фото

Ученые обнаружили могилу человека, который был похоронен в пещере 75 000 лет назад. По свидетельству археологов, женщина умерла в возрасте около 40 лет.

Ее левая рука была скручена под головой, а голова лежала на камне, который, вероятно, послужил ей подушкой, пишет Cambridge Core. Женщина была неандертальцем – типом древнего человека, почти полсотни тысяч лет не проживающего на Земле.

Древняя женщина получила имя Шанидар С. – в честь пещеры в Иракском Курдистане, где ее нашли в 2018 году.

Ученые, изучавшие останки древнего человека, тщательно собрали череп из 200 костных фрагментов. Этот процесс занял девять месяцев.

Контуры лица и черепа использовали для реконструкции, чтобы понять, как она могла выглядеть. Воспроизведение представлено в новом документальном фильме "Секреты неандертальцев", снятом BBC для Netflix.

По словам доктора Эммы Помрой, палеоантрополога и доцента кафедры археологии Кембриджского университета, черепа неандертальцев отличаются от черепов нашего вида (Homo sapiens) ярко выраженными надбровными дугами и отсутствием подбородка.

В то же время реконструкция лица Шанидар С. свидетельствует о том, что в жизни эти отличия могли быть не столь поразительны, говорит Померой.

"Здесь определенная художественная свобода, но в основе лежит реальный череп и реальные данные о том, что мы знаем об этих людях", - сказала ученая.

"На самом деле, у нее довольно большое лицо и надбровные дуги для ее размера", - добавила Померой.

Исследовательница считает, что если бы ее надеть в современную одежду, на это можно было бы не обратить внимания.

Неандертальцы жили в Европе, на Ближнем Востоке и в горах Центральной Азии около 300 000 лет. Это примерно на 30 000 лет раньше Homo sapiens.

Анализ ДНК современных людей показал, что в течение этого времени неандертальцы и Homo sapiens иногда встречались друг с другом скрещивались.

Прожила долгую жизнь

Пол скелета не обнаружили сразу, поскольку сохранилась только верхняя половина тела. Команда, первоначально изучавшая останки, полагалась на новую методику, включающую секвенирование белков внутри зубной эмали.

Анализ износа зубов и костей показал, что к моменту смерти ей было около 40 лет.

"Это обоснованная оценка, но мы не можем быть на 100% уверены, что он не был старше. Но этот человек наверняка прожил относительно долгую жизнь. Для того общества его, вероятно, уважали с учетом знаний и жизненного опыта", – говорит Померой. .

Пещера, где была похоронена Шанидар З., хорошо известна среди археологов. Могила неандертальца, обнаруженная там в 1960 году, натолкнула исследователей на мысль, что древние племена могли хоронить своих умерших с цветами.

Это первый вызов стереотипа о примитивности древних людей.

Однако дальнейшие исследования команды Помрой поставили под сомнение теорию погребения с цветами. Пыльца, найденная среди могил, могла попасть туда через пчел-опылителей.

Однако с годами ученые находят все больше доказательств интеллекта, изящества и сложности неандертальцев, включая искусство, струны и орудия труда.

Неандертальцы не раз возвращались в пещеру Шанидар, чтобы похоронить своих умерших. На месте раскопок были найдены останки 10 неандертальцев, половина из которых, похоже, были похоронены специально и один за другим.

Неандертальцы, возможно, не чествовали своих умерших букетами цветов, но жители пещеры Шанидар должны быть эмпатийными людьми. К примеру, один мужчина-неандерталец, похороненный там, был глухим, имел парализованную руку и травму головы, которая, вероятно, сделала его частично слепым, но прожил долго. Это свидетельствует о том, что о нем, по-видимому, заботились.

Шанидар З. – первый неандерталец, найденный в пещере за последние 50 лет. Но это место может принести еще большее открытие. Во время съемок документального фильма в 2022 году Помрой обнаружила левую лопатку, несколько реберных костей и правую руку, принадлежавших другому неандертальцу.

Реконструкция черепа

Помрой описала реконструкцию черепа Шанидар С., который был разбит относительно скоро после смерти, как "3D-пазл". Окаменевшие кости затвердели с помощью вещества, похожего на клей, были извлечены небольшими блоками из пещерного осадка и завернуты в фольгу, прежде чем исследователи отправили их в Кембриджский университет для анализа.

В Кембриджской лаборатории исследователи сделали микро-КТ-сканирование каждого блока и использовали сканы, чтобы управлять извлечением фрагментов костей. Коллега Помрой, доктор Лусия Лопес-Полин, археологический консерватор из Каталонского института палеоэкологии и социальной эволюции человека в Испании, на глаз собрала более 200 фрагментов черепа, чтобы вернуть ему первоначальную форму.

Команда отсканировала и напечатала на 3D-принтере восстановленный череп, легший в основу реконструированной головы, созданной голландскими палеохудожниками Адри и Альфонсом Кеннисами, братьями-близнецами, нарастившими слои искусственных мышц и кожи, чтобы раскрыть лицо Шанидар С.

Помрой сказал, что реконструкция помогла "преодолеть разрыв между анатомией и 75 000 лет времени".

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