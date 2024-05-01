На Филиппинах аномальная жара высушила водохранилище: на дне обнаружили руины многовекового города. Фото

На Филиппинах под дамбой, частично высохшей из-за чрезвычайно высокой температуры, обнаружены руины старинного города Пантабанган. В 1970-х годах он был искусственно затоплен с целью строительства водохранилища.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Обычно затопленный город выходит на поверхность только в сухую и жаркую погоду.

На этот раз появление руин привлекло туристов в город, расположенный к северу от столицы Манилы.

Марлон Палладин, инженер государственного агентства, отвечающий за управление плотинами страны, отметил, что это самое длительное время, когда город находился над водой с момента строительства плотины.

Метеоролог государственного бюро погоды Pagas, Бенисон Эстареджа, сообщил, что уровень водохранилища продолжит снижаться в ближайшие дни, а уровень температуры подниматься.

По официальным данным уровень воды в регионе уже упал почти на 50 метров от обычного уровня, что составляет 221 метр. Аномальная жара на Филиппинах оказала серьезное влияние на повседневную жизнь миллионов людей: школы закрылись, а офисным работникам рекомендовали оставаться дома.

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