Ученые обнаружили уникальную черную дыру "Златовласку"

Австралийские ученые заявили об открытии легендарной черной дыры среднего размера, которая получила красивое название "Златовласка".

Открытие принадлежит астрономам из Университета Мельбурна и Университета Монаша. Они зафиксировали гравитационно-линзовый гамма-всплеск, причиной которому и стал этот необычный космический объект, сообщает Nature Astronomy.

Авторы объясняют, что черные дыры средней массы – это промежуточная точка эволюции между их аналогами с малой и большой массой. Однако ранее они не были уверены в существовании этого промежуточного звена, так как доказательства были неубедительными.

В новой работе австралийские исследователи заявили о настоящем "зародыше" сверхмассивной черной дыры – "Златовласка" примерно в 55 тыс. раз превышает массу Солнца. Выявить ее помог эффект искажения света от взрыва, произошедшего в ранней Вселенной. Для этого астрономы проанализировали 3 тыс. гамма-всплесков, зафиксированных орбитальной обсерваторией "Комптон" в промежутке между 1991 и 2000 годами. Выяснилось, что только одно событие из всего этого набора, вспышка GRB 950830 в созвездии Журавля, имела четко выраженное световое "эхо".

Оценив характеристики этой новой для них черной дыры, эксперты пришли к выводу, что существует еще около 46 000 подобных объектов, которые ученым только предстоит изучить.

Они называют "Златовласку" настоящей реликвией, поскольку "она образовалась намного раньше самых первых звезд и галактик". По их мнению, это открытие имеет важнейшее значение для понимания того, как черные дыры формируются и растут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые получили изображение закрученного магнитного поля сверхмассивной черной дыры в галактике М87 в поляризованном свете. Галактика находится в 55 миллионах световых лет от Земли, в самом сердце соседнего скопления Девы.