Вчені виявили унікальну чорну діру "Золотоволоску"

Австралійські вчені заявили про відкриття легендарної чорної діри середнього розміру, яка отримала красиву назву "Золотоволоска".

Відкриття належить астрономам з Університету Мельбурна й Університету Монаша. Вони зафіксували гравітаційно-лінзовий гама-сплеск, причиною якого і став цей незвичайний космічний об'єкт, повідомляє Nature Astronomy.

Автори пояснюють, що чорні діри середньої маси – це проміжна точка еволюції між їхніми аналогами з малою і великою масою. Однак раніше вони не були впевнені в існуванні цієї проміжної ланки, оскільки докази були непереконливими.

У новій роботі австралійські дослідники заявили про справжній "зародок" надмасивної чорної діри – "Золотоволоска" приблизно в 55 тис. разів перевищує масу Сонця. Для цього астрономи проаналізували 3 тис. гама-сплесків, зафіксованих орбітальною обсерваторією "Комптон" у проміжку між 1991 і 2000 роками. З’ясувалося, що тільки одна подія з усього цього набору, спалах GRB 950830 в сузір'ї Журавля, мала чітко виражене світлове "відлуння".

Оцінивши характеристики цієї нової для них чорної діри, експерти дійшли висновку, що існує ще приблизно 46 000 подібних об'єктів, які вченим тільки належить дослідити.

Вони називають "Золотоволоску" справжньою реліквією, оскільки "вона утворилася набагато раніше від найперших зірок і галактик". На їхню думку, це відкриття має найважливіше значення для розуміння того, як чорні діри формуються і ростуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені отримали зображення закрученого магнітного поля надмасивної чорної діри в галактиці М87 у поляризованому світлі. Галактика розташована за 55 мільйонів світлових років від Землі, в самому серці сусіднього скупчення Діви.