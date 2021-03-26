Получено изображение черной дыры, что в 6,5 млрд раз больше массы Солнца

Ученые получили изображение закрученного магнитного поля сверхмассивной черной дыры в галактике М87 в поляризованном свете.

Как говорится на сайте Европейской южной обсерватории, эллиптическая галактика М87 находится в 55 миллионах световых лет от Земли, в самом сердце соседнего скопления Девы.

Внутри указанной галактики находится черная дыра массой в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца.

На опубликованном изображении показана сложная структура мощного магнитного поля, которое, по мнению астрономов, ответственно за выброс струи длиной в 5000 световых лет из черной дыры со скоростью, близкой к скорости света.

Ученые также смогли определить напряженность магнитного поля вблизи черной дыры и построить картину силовых линий поля, а также выяснить параметры плазмы.

"Теперь в наших руках очередной наблюдательный факт критической важности, который позволяет понять, как ведут себя магнитные поля вокруг черных дыр и как активные процессы в этих сверхкомпактных областях пространства могут порождать мощные джеты, простирающиеся далеко за пределы галактики", – рассказала Моника Мочибродска, координатор Рабочей группы EHT по поляриметрии и профессор Радбаудского университета в Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в галактике Abell 2261, которая находится в 2,7 миллиарда световых лет от Земли, загадочно исчезла сверхмассивная черная дыра.