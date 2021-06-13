Ученые обнаружили опасность кофе для зрения

Ученые из США заявили об опасности кофе для зрения. По их данным, потребление кофеина в больших дозах повышает риск глаукомы более чем в три раза для тех, кто наследственно предрасположен к высокому глазному давлению.

Исследование специалистов Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай было опубликовано в журнале Ophthalmology, передает MedicalXpress. В его рамках ученые проанализировали данные, в том числе образцы ДНК, более 120 тысяч участников, полученные в 2006-2010 годы.

Как сообщается, участникам исследования было от 39 до 73 лет. В диетических анкетах они указали информацию о количестве потребляемых напитков и продуктов с кофеином в день. Заболеваемость глаукомой специалисты учитывали в семейном анамнезе.

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Через три года у подопытных измерили внутриглазное давление и обследовали зрение. В целом высокие дозы потребляемого кофеина не были связаны с увеличением риска повышения высокого глазного давления (ВГД) или глаукомы.

Однако у четверти испытуемых, у которых была наивысшая генетическая предрасположенность к глаукоме, увлечение кофе и продуктами с кофеином были связаны с высоким риском ВГД и глаукомы.

Так, более 480 миллиграммов кофе в день, что соответствует приблизительно четырем чашкам, способствовало глазному давлению 0,35 мм ртутного столба. При высокой генетической предрасположенности около трех чашек кофе в день увеличивали риск глаукомы в 3,9 раза, сравнивая с теми, кто потреблял кофеин в небольшом количестве либо не потреблял вовсе.

Как известно, при глаукоме ВГД выше нормы, что приводит к необратимым повреждениям зрения, таким как снижение остроты зрения, атрофия зрительного нерва, уменьшение визуального поля. Лечение может замедлить течение заболевания, которое приводит к слепоте.

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